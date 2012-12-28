Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Дед Мороз и Снегурочка подарили сказку липецким дворам: предновогодний тур организовала депутат Ольга Митрохина
Происшествия
422
25 минут назад
4
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Столкнулись «Хёндай» и «Дэу Матиз». Среди пострадавших — 16-летний подросток.
— В результате ДТП 46-летний пассажир «Хендая» и 42-летний водитель «Матиза» погибли, а 53-летний водителя водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
На месте работает следственно-оперативная группа. Заторов и ограничений движения на этом участке дороги нет.
0
5
0
0
0
Комментарии (4)