Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное

Столкнулись «Хёндай» и «Дэу Матиз». Среди пострадавших — 16-летний подросток.

Сегодня около 11:00 на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Хёндай» и «Дэу Матиз».— В результате ДТП 46-летний пассажир «Хендая» и 42-летний водитель «Матиза» погибли, а 53-летний водителя водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.На месте работает следственно-оперативная группа. Заторов и ограничений движения на этом участке дороги нет.