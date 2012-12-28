Все новости
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Мороз и снег: погода в новогоднюю ночь порадует липчан
Погода в Липецке
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Улица Военных корреспондентов может появиться в Липецке
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Культура
В Задонском округе уничтожили снаряд времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Дед Мороз и Снегурочка подарили сказку липецким дворам: предновогодний тур организовала депутат Ольга Митрохина
Общество
«Запал работать на службе государевой не пропал, а, скорее, только укрепился»
Общество
Происшествия
422
25 минут назад
4

Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное

Столкнулись «Хёндай» и «Дэу Матиз». Среди пострадавших — 16-летний подросток.

Сегодня около 11:00 на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Хёндай» и «Дэу Матиз».

— В результате ДТП 46-летний пассажир «Хендая» и 42-летний водитель «Матиза» погибли, а 53-летний водителя водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

IMG_5599.jpeg

IMG_5600.jpeg

На месте работает следственно-оперативная группа. Заторов и ограничений движения на этом участке дороги нет.
авария
ДТП
Комментарии (4)

ЛЁХА
9 минут назад
КУДА ЛЕТЕЛИ ? СОМНЕВАЮСЬ ЧТО МАТИЗ ШЁЛ НА ОБГОН...
Внушаемый
10 минут назад
Как не страшно гонять в этих консервных банках ! Еще и на обгон ! Если бы соблюдали скорость и дистанцию ,случилось бы такое ?
Андрей
4 минуты назад
Так видно не деу виноват если что
От судьбы
6 минут назад
не убежишь
