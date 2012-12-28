Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Сегодня, 13 апреля, на улице Космонавтов погиб 13-летний мальчик, отопительный сезон продлен, и мэрия собирается вдвое хотят увеличить штрафы за неоплаченную парковку.
Прокуратура сначала сообщила, что проконтролирует ход доследственной проверки по факту гибели 13-летнего мальчика, а спустя пару часов — о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Какой ужас. Расплакалась на работе», — написала Ель Сибирская.
«Проезжали мимо, в 07:40, видели. До слез, звонила в 112, ребенок лежал не двигался. Родителям даже не знаю что сказать. Дай Бог вам сил, только видя это, уже два часа не могу прийти в себя», — сообщил гость.
«Ребенок был не на пешеходном переходе. Как он вообще мог оказаться так далеко от перехода? Видимо, перебегал в неположенном месте. Но и водитель, если так разбил машину, значит, летел», — добавила подробности Виктория.
«Ехала в этот момент мимо, уже после аварии. Пешеходный переход там есть. И судя по общей картине (пакет с вещами. тело) ребенок реально шел по зебре и его протащило (отбросило). Родителям глубокие соболезнования. Не дай Бог такое пережить», — уточнил гость.
«Светофор для водителя горел красный, мальчик вышел на свой зеленый. Водитель тормозить начал, когда уже сбил мальчика, машину развернуло в противоположную сторону, он летел со стороны Звездного», — еще уточнения от Ирины.
Эпичная авария случилась почти в полночь 11 апреля. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» снес остановочный павильон «Магазин Прогресс».
Позже выяснилось, что чужой «девяткой» управлял 18-летний липчанин, выпивший и без прав. Его арестовали на 10 суток.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали еще семь человек.
На улице холодно и отопительный сезон в Липецке продлится еще неделю, об этом нам сообщили в мэрии Липецка.
Мы покопались в своем архиве и выяснили, что такое уже случалось. Например, в в 2018 году батареи отключили 24 апреля. А в 2017 году поторопились и пришлось запускать котельные заново — до 26 апреля.
Стоит добавить, что в Воронеже отопительный сезон закончился 2 апреля, в Белгороде 3 апреля, в Курске отключить батареи собираются 16 апреля, а Рязани и Орле пока не назвали дату окончания отопительного сезона.
«Хорошая новость на улице дожди дома сразу будет сырость», — порадовался Гость.
«Предложение: снизить тарифы на этот перетоп. Батареи перекрыты, окна открыты, а в квартире жара. Сколько можно? По 10 000 начиная с января — это перебор. Зачем всё это?» — недоволен Липчанин.
Мэрия предложила в два раза увеличить штрафы за неоплаченную парковку. Сейчас за первое нарушение штраф составляет от 500 до 1000 рублей, за повторное — от 1000 до 2500 рублей. Мэрия предлагает увеличить первый штраф до 2000 рублей, а второй — до 3000.
Предложение завтра рассмотрит профильная комиссия Липецкого городского Совета депутатов.
«Лучше за парковку на газонах и под окнами домов», — предложил читатель.
«И для коммунальных служб повысить размер штрафных санкций в два раза, при рецидиве — в пять раз за не очищенное от снега и грязи платное парковочное место», — еще предложение от ё.
«Кешбэк за неочищенные от снега и грязи платные парковки предусмотрен?» — уточнил ё.
«А почему никого не штрафуют за провалы в асфальте на платных парковках? Или это норма?» — удивился Как так?!
«Почему нет двойных и тройных штрафов для УК, которые во время не устраняют протечки, поломки и т.д?» — интересуется гость, видимо, не знающий, что УК предпочитают оплачивать штрафы из денег собственников на содержание жилья.
Завтра не забудьте зонт: в Липецке ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +7 до +9 градусов.
