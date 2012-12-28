Вода у липецких пляжей пригодна для купания

Санитарные врачи не нашли в пробах реке Воронеж болезнетворных бактерий.

Вода в реке Воронеж у пляжей Липецка пригодна для купания. Такой вывод сделали санитарные врачи, после исследования проб из реки, сообщил специалист-эксперт отдела санитарного надзора Григорий Кухтей в эфире компании «Вести Липецк».В мэрии добавили, что в Липецке 1 июня заработают три пляжа: Центральный, Новолипецкий, Сокольский. Отдохнуть у воды можно также на набережной реки Воронеж.Санитарные врачи будут брать пробы воды в течение всего купального сезона. В предыдущие годы они также сначала давали «добро», но в течение лета качество воды портилось.