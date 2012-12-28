сегодня, 11:01
Прокуратура контролирует доследственную проверку гибели школьника на улице Космонавтов
Напомним, cегодня утром на улице Космонавтов 20-летний водитель автомобиля «Форд» насмерть сбил 13-летнего подростка, который шёл в школу и переходил дорогу по пешеходному переходу. Обстоятельства аварии ещё устанавливаются. Полицейские изымают записи камер наблюдения.
Погибший мальчик учился в шестом классе.
