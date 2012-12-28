Прокуратура контролирует доследственную проверку гибели школьника на улице Космонавтов

Обстоятельства аварии ещё устанавливаются. Полицейские изымают записи камер наблюдения.

Прокуратура Советского района Липецка контролирует доследственную проверку обстоятелсьтв  смертельного ДТП на улице Космонавтов.

Напомним, cегодня утром на улице Космонавтов 20-летний водитель автомобиля «Форд» насмерть сбил 13-летнего подростка, который шёл в школу и переходил дорогу по пешеходному переходу. Обстоятельства аварии ещё устанавливаются. Полицейские изымают записи камер наблюдения. 

Погибший мальчик учился в шестом классе.
Комментарии (7)

Бастрыкину
45 минут назад
надо писать родителям. Пока не поздно. Пока не перевернули всё с ног на голову
Алена
49 минут назад
Дети погибают, маргиналы, которые бухают, издеваются над соседями, живут; не берет их никакое несчастье, никакой ковид, никакая болячка.
Министр
58 минут назад
Обстановку на дорогах изменит в лучшую сторону предмет ПДД в школе и сдавание экзаменов по нему в конце года как и по литературе... Это Очень серьезно изменит обстановку на дорогах...
Никакие ПДД
38 минут назад
не защитят от идиота, несущегося на скорости и пялящегося в телефон
житель
сегодня, 11:29
всм на пешеходном. судя по положению авто оно ехало от быханова в сторону звёздного. т.е ещё не доехала до светофора что за кадром, метров 150. а там где оно стоит, напротив герарда, нет пешеходного.
Нва
7 минут назад
Скорее всего авто несся от звездного пытаясь проскочить светофор, и это от удара так развернуло машину, а ребенка отбросило метров на 20 от пешеходного перехода напротив пятерки который
Исчезнут записи
сегодня, 11:19
Мальчик будет сам виноват.
