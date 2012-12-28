В Липецкой области дождливо, ветрено и до +11

Температура воздуха опустится чуть ниже нормы — но всего на день.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области начнет смещаться южный циклон, погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности. Днём 14 апреля местами усилится ветер северной четверти до 17 м/с.Среднесуточные температуры составят: 14 апреля 6 градусов тепла, что на 2 градуса ниже климатической нормы, 15 апреля — 8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 16 апреля — 10 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. Ночью — от +2 до +4, днем — от +7 до +9 градусов.День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 7 градусов мороза.