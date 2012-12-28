Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
387
50 минут назад
12

В Липецке хотят увеличить вдвое штраф за неоплаченную парковку

Соответствующие изменения в статью 5.15 КоАП Липецкой области рассмотрит городской Совет депутатов.

Завтра профильная комиссия Липецкого горсовета рассмотрит инициативу мэрии о внесении изменений в статью 5.15 КоАП Липецкой области, регламентирующую наказание за «невнесение платы за пользование на платной основе парковками», или, проще говоря, за неоплаченную парковку.

Сейчас за первое такое нарушение региональный Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей. Мэрия предлагает увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, а за рецидив — до 3000 рублей.

Официальное платное парковочное пространство на дорогах общего пользования, напомним, охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную, Угловую и частично — Гагарина. Но у мэрии есть желание расширить эту зону за счет района Центрального рынка, улицы Карла Маркса и подъездов к Зелёному острову.

парковка
2
1
3
2
0

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мимокрокодил
6 минут назад
а за незакопанные раскопки увеличить не хотят? или ЭДПН?
Ответить
Липчанка
8 минут назад
Что с мэрией? А как же развитие спорта? Как людям приезжать на Зеленый остров, в Парк аттракционов? Это не развитие. Для развития нужно создавать общедоступные парковки.
Ответить
Министр
13 минут назад
Нефте- и газодобывающую отрасли угробили... теперь будем развивать штрафодобыввющую
Ответить
Леопольд
27 минут назад
Вы на соборной сделайте платную парковку и штраф сделайте в десять раз. Вы народ простой замучали
Ответить
Лучше
28 минут назад
за парковку на газонах и под окнами домов
Ответить
Это
29 минут назад
Правильно, стоять тоже нужно платно.
Ответить
Житель
30 минут назад
Есть предложение, расширить зону за счет внутренних дворов улиц Советская 1, 3, 5, ул. Фрунзе 1, ул. Валентина Скороходова, 4.
Ответить
Моргунов
32 минуты назад
А,Можно а зачем?
Ответить
Савелий
35 минут назад
Аппетит приходит во время еды?
Ответить
Соседка
39 минут назад
А чего вдвое?Давайте сразу раз в 10!
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить