В Липецке хотят увеличить вдвое штраф за неоплаченную парковку
Соответствующие изменения в статью 5.15 КоАП Липецкой области рассмотрит городской Совет депутатов.
Сейчас за первое такое нарушение региональный Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей. Мэрия предлагает увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, а за рецидив — до 3000 рублей.
Официальное платное парковочное пространство на дорогах общего пользования, напомним, охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную, Угловую и частично — Гагарина. Но у мэрии есть желание расширить эту зону за счет района Центрального рынка, улицы Карла Маркса и подъездов к Зелёному острову.
