В России
59
сегодня, 16:49
Кабмин выделит 4,5 трлн рублей на финансирование нацпроекта по космосу
Средства направят на РОС, многоразовые ракеты, спутники и подготовку кадров.
«По поручению президента сформировали и с текущего года запустили профильный национальный проект с общим объёмом финансирования около 4,5 трлн рублей», — говорится в сообщении.
По словам премьера, средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции (РОС), разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления. Отдельно он отметил, что власти намерены уделить особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов для космической отрасли и смежных сфер.
Мишустин подчеркнул, что нацпроект сформирован по поручению президента и запущен с текущего года. Как следует из сообщения правительства, его цель — укрепить позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и обеспечения безопасности государства.
0
0
0
0
0
Комментарии