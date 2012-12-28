В России
79
сегодня, 16:26
Маркетплейсы начали борьбу с программами для обхода блокировок
Формально доступ к страницам сохраняется, однако пользователи сталкиваются с ограничениями: не загружаются карточки товаров, изображения и описания. В результате этого у пользователей возникают трудности с полноценным использованием сервисов.
Источники «Известий» на рынке связывают происходящее с целенаправленной фильтрацией трафика.
«Последствия носят системный характер и могут затронуть практически весь бизнес. Уже сейчас компании вынуждены адаптироваться к возможному ужесточению регулирования. Речь идет не о точечных доработках, а о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей», — сообщил один из собеседников редакции.
По его словам, это приводит к росту издержек, не связанных с развитием продуктов: ресурсы перераспределяются на снижение регуляторных рисков и обеспечение устойчивости сервисов в условиях неопределенности.
Эксперты предупреждают, что последствия могут выйти за пределы электронной коммерции.
«Ограничения способны затронуть сразу несколько отраслей. В финансовом секторе это риски сбоев при проведении операций, в e-commerce — снижение доступности товаров для пользователей за рубежом и потенциальные сложности с трансграничными поставками. В результате рынок может столкнуться с дополнительным давлением — от логистики до спроса», — отметил представитель отрасли.
0
0
0
0
0
Комментарии