В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

В России предложили увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции Сергей Миронов 7 апреля предложил поднять минимальный размер оплаты труда в России до 60 тысяч рублей.

«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — заявил Миронов.

По его словам, повышение МРОТ позволит уравнять зарплаты во всех регионах, — передает РИА Новости.

В России с 1 января 2026 года размер МРОТ вырос до 27 093 рублей.

Миронов считает нынешний уровень недостаточным и призывает к его существенному увеличению. По его мнению, это позволит повысить доходы наименее защищенных категорий работников и снизить уровень бедности.
МРОТ
экономика
Я
сегодня, 15:27
Думает это что-то поменяет?
