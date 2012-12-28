В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
В России предложили увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.
«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — заявил Миронов.
По его словам, повышение МРОТ позволит уравнять зарплаты во всех регионах, — передает РИА Новости.
В России с 1 января 2026 года размер МРОТ вырос до 27 093 рублей.
Миронов считает нынешний уровень недостаточным и призывает к его существенному увеличению. По его мнению, это позволит повысить доходы наименее защищенных категорий работников и снизить уровень бедности.
