Общество
сегодня, 14:13
14

«Кто несет сюда покрышки — сами разбирайтесь!»

Областные экологи провели рейд по гаражным кооперативам — искали незаконные свалки автомобильных покрышек. Такие рейды проводятся регулярно, однако весной и осенью, когда водители «переобуваются», надзор усиливается.

За домом № 9 по улице Звездной начальник отдела государственного надзора и работы с обращениями граждан министерства природных ресурсов Липецкой области Иван Борисов обнаружил полсотни отработанных покрышек. Неподалеку находится гаражный кооператив «Мотор». Иван Борисов направился к его председателю Николаю Левину.







— Это не у нас, это городская свалка, — тут же сказал председатель.

— А у вас есть на территории места накопления отработанных покрышек? Сезон прошел, «переобулись» люди с зимы, — не сдавался Иван Борисов.

— У нас нет мест для отработанных покрышек. Вывозят всё.

— Кто вывозит?

— Кто «переобувается», тот и вывозит.

— Не будем ходить вокруг да около. Контейнерная площадка рядом. Я на сто процентов уверен, что отработанные покрышки несут члены вашего гаражного кооператива.

— Это совершенно не так. Автомобилей полно у жителей микрорайона. И кто туда несет, это вы сами разбирайтесь! Мы туда не возим, и не носим ничего.

— То есть вы не хотите провести беседу с членами вашего кооператива?

— Пожалуйста, дайте предписание, и я проведу все беседы.

В первый раз экологи ограничиваются профилактической беседой. Если она не помогает, тогда нарушителей ждет административная ответственность по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Штрафы для граждан составляют до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В 2025 году к административной ответственности за свалку автопокрышек был привлечен один гаражный кооператив.

— Вытрезвляет штраф. Очень хорошо срабатывает фотофиксация нарушений. Фиксируем номер и потом запрашиваем, в рамках возбужденного дела, через ГАИ, собственника транспортного средства, — рассказал Иван Борисов.

Там, где установлены камеры наблюдения, нарушения фиксируют с их помощью. С начала года за незаконный выброс мусора, в том числе и отработанных покрышек, к ответственности привлечены около 40 нарушителей

Практически автосвалки экологам известны. Они уже объехали 100 из 144 шиномонтажных мастерских, к 20 возникли вопросы, из 80 гаражных кооперативов обследовали 20. Большое количество шин, валяющихся на земле, нашли пока только на улице Звездной. Во всех случаях провели разъяснительную работу.

Отработанные покрышки, по правилам, надо складировать в специально отведенных для этого местах, защищенных от осадков. Заключать договоры со специализированными организациями, которые занимаются их утилизацией.

Кстати, мэрия в 2025 году потратила 6 миллионов рублей на вывоз покрышек с подобных свалок.
вася-петя .
8 минут назад
Отмените пожизненно-бессрочную лицензию.Конкуренция решит все вопросы.
Савелий
17 минут назад
Согласен с Местным! Утильсбор при продаже авто собирают? Вот за счет этого сбора пусть бюджет и вывозит покрышки, кузовные детали и отработку. А то странно получается. За утилизацию берут предоплату. Лет на десять вперед. А утилизировать ничего не хотят.
а
24 минуты назад
напишите адрес где принимают покрышки.
гость
6 минут назад
Точно, где это сектретное место?
гость
37 минут назад
ИИ почему -то мужика с холодильником нашëл и оштрафовал, а с покрышками - слабо?
гость
48 минут назад
Сделайте оплату за сданную покрышку и будет чистота во дворах!
Решала
51 минуту назад
Обязать гаражный кооператив обустроить внутри площадку для сбора шин. Сразу станет понятно, чьи это покрышки.
Незнайка
52 минуты назад
Так и не понял ,поменял я старую резину и куда ее девать ?? 4 шины
1
6 минут назад
Я на авито продал
Вредный эколог
52 минуты назад
По маркировке "честный знак" можно определить кем, когда и где куплена шина. Пока таких старых шин мало.
ООО
12 минут назад
Не выдумывайте, фамилии конечного покупателя в честном знаке нет
988
23 минуты назад
и как этот "честный знак" определит, кто выбросил 5...8летнюю покрышку? И что останется на покрышке от той маркировки через эти 8 лет?
Дед
55 минут назад
Проедьте по дворам их там море, например на 15 мкр за домом 19.
Местный
сегодня, 14:32
Так ведь это хоть и не утилизация всего автомобиля, а только его части, вот пусть утильсбор и работает.
