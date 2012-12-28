35-летнему мужчине отлетевшим бруском проткнуло насквозь бедро

Добровский лесхоз выплатит ему 300 000 рублей.

Прокуратура Добровского района в суде защитила интересы травмированного на работе 35-летнего сотрудника лесхоза.По данным пресс-службы областной прокуратуры, c мая 2024 года мужчина трудился разнорабочим в ООО «Добровский лесхоз», затем трудовой договор с ним расторгли, но фактически работник продолжил трудиться там же. А в августе 2024 года произошёл несчастный случай на производстве: через сломанную деталь защиты многопольного станка вылетел брус и пробил мужчине нижнюю часть бедра насквозь. Работодатель отрицал факт трудовых отношений и отказался от выплат пострадавшему.В результате наличие именно трудовых отношений признали в суде и взыскали с лесхоза в пользу травмированного мужчины 300 тысяч рублей — деньги ему уже выплатили.