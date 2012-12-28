Происшествия
739
сегодня, 16:07
6

Совершившего 68 нарушений 22-летнего липчанина задержали в Добринке

Гонщик при этом не оплачивал штрафы.

28 апреля в Добринке автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль «Лада Гранта» под управлением 22-летнего липчанина. Водителя пробили по базам МВД и выяснилось — за ним числится 68 нарушений правил дорожного движения и неоплаченные штрафы на 72 тысячи рублей.

«Основными нарушениями были превышение скоростного режима и нарушение правил применения ремней безопасности. В отношении нарушителя составлено 68 протоколов об административном правонарушении по части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы направят в суд», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (6)

Гость
22 минуты назад
У таких "лихачей" временно нужно автомобили изымать..."Приземлить" немного.
гость
45 минут назад
Да ему ВСË равно, посмотрите как он сидит? Ноги широко расставлены...
Алексей
55 минут назад
И таких тысячи, на дорогах бедлам,ребёнок недавно из-за подобного погиб, делать с этим что-нибудь собираются, где бальная система и лишение прав уже после нескольких нарушений?
гость
сегодня, 16:15
А почему не 15 суток?
q
сегодня, 16:13
А он расписывался за эти штрафы? Признавал их? Суды были? Пусть, даже в его отсутствии?
Бабка Первая
54 минуты назад
Чётко же написано, что материалы направят в суд. Раз сам считает себя невидимкой и притворяется незрячим))
