Совершившего 68 нарушений 22-летнего липчанина задержали в Добринке

28 апреля в Добринке автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль «Лада Гранта» под управлением 22-летнего липчанина. Водителя пробили по базам МВД и выяснилось — за ним числится 68 нарушений правил дорожного движения и неоплаченные штрафы на 72 тысячи рублей.«Основными нарушениями были превышение скоростного режима и нарушение правил применения ремней безопасности. В отношении нарушителя составлено 68 протоколов об административном правонарушении по части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы направят в суд», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.