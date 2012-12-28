Конфликт на Мирной закончился разрывом селезёнки

Дело ушло в суд.

В суд передано уголовное дело 53-летнего жителя села Плеханово Грязинского округа, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Его он избил во дворе жилого дома.«По данным следствия, что в октябре прошлого года между обвиняемым и его знакомым возник конфликт во дворе на улице Мирной села Плеханово, и 53-летний мужчина нанес оппоненту многочисленные удары. Потерпевшему были диагностированы многочисленные ссадины и ушибы, травмы грудной клетки и живота, переломы ребер, разрыв селезенки – здоровью мужчины был причинен тяжкий вред», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На время следователя подозреваемый был арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.