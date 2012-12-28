Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
508
44 минуты назад
4

Под «игру миллионеров» в Липецке переоборудуют два футбольных манежа

Для игры в футбол зимой остался только манеж в поселке Силикатный.

На сессии горсовета председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Елена Стародубцева заявила, что доля липчан, регулярно занимающихся спортом, достигла 68,4%, или 295 тысяч человек. Напомним, что в прошлом году Елена Стародубцева говорила как о спортсменах о 64% горожан (в то же время агентство «Финэкспертиза» пришло к выводу, что число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%).

Удивительный рост, если вспомнить, что в 2017 году тогдашний председатель этого же ведомства Олег Токарев говорил о том, что активный образ жизни ведут 157 807 человек, или 33% всего населения Липецка. Тогда же чиновник признался, что в спортсмены записывают всех, кто был физически активен минимум два часа в неделю: воспитанников детских садов в возрасте от трёх лет, школьников и студентов, у которых есть уроки физкультуры, участников спартакиад среди работников предприятий… Официально же, по словам Елены Стародубцевой, в спортшколах города и городском детско-юношеском центре «Спортивный» 18 видами спорта занимаются более 8 200 детей и подростков (в прошлом году в официальных соревнованиях 2 586 юных спортсменов завоевали 192 медали).

На этой же сессии председатель горсовета Евгения Фрай спросила Елену Стародубцеву о том, где повышать свое мастерство юным футболистам, если в Липецке прекратили свою деятельность два частных футбольных манежа? Как в таких обстоятельствах растить смену клубу «Металлург»?

GOROD48 спросил в профильном департаменте мэрии, о каких манежах идет речь и где же заниматься футболом липецким школьникам зимой?

Из ответа следовало, что частные футбольные манежи закрылись на улицах Кривенкова и на Зое Космодемьянской. Собственники переделают их под «игру миллионеров», падел-теннис. Добавим, что для летних занятий падел-теннисом в спортивном городке на Зеленом острове уже построены две площадки со стеклянными стенами.

Для занятий же «зимним» футболом юным спортсменам и не только им остался только один крытый футбольный манеж — в поселке Матырский.

В связи с этим вспоминается заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту Липецкого горсовета, прошедшее в мае прошлого года. Когда депутат Евгений Павлов после препирательств с чиновниками заявил: «В спортивных школах города очень низкое качество подготовки юных спортсменов. Это мое личное мнение».
7
1
2
1
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
18 минут назад
Да ужжж.... Развитие спорта в Липецке итак ниже плинтуса, на дне, так еще дальше ныряем...
Ответить
Карту купи!
25 минут назад
Так Матырский или Силикатный?
Ответить
прочёл заголовок
26 минут назад
подумал, что обкомовские играть будут
Ответить
Гость
38 минут назад
У нас в Сселках спортсмэны только вэйпы могут курить.Где чемпионы?
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить