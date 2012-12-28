Под «игру миллионеров» в Липецке переоборудуют два футбольных манежа
Для игры в футбол зимой остался только манеж в поселке Силикатный.
Удивительный рост, если вспомнить, что в 2017 году тогдашний председатель этого же ведомства Олег Токарев говорил о том, что активный образ жизни ведут 157 807 человек, или 33% всего населения Липецка. Тогда же чиновник признался, что в спортсмены записывают всех, кто был физически активен минимум два часа в неделю: воспитанников детских садов в возрасте от трёх лет, школьников и студентов, у которых есть уроки физкультуры, участников спартакиад среди работников предприятий… Официально же, по словам Елены Стародубцевой, в спортшколах города и городском детско-юношеском центре «Спортивный» 18 видами спорта занимаются более 8 200 детей и подростков (в прошлом году в официальных соревнованиях 2 586 юных спортсменов завоевали 192 медали).
На этой же сессии председатель горсовета Евгения Фрай спросила Елену Стародубцеву о том, где повышать свое мастерство юным футболистам, если в Липецке прекратили свою деятельность два частных футбольных манежа? Как в таких обстоятельствах растить смену клубу «Металлург»?
GOROD48 спросил в профильном департаменте мэрии, о каких манежах идет речь и где же заниматься футболом липецким школьникам зимой?
Из ответа следовало, что частные футбольные манежи закрылись на улицах Кривенкова и на Зое Космодемьянской. Собственники переделают их под «игру миллионеров», падел-теннис. Добавим, что для летних занятий падел-теннисом в спортивном городке на Зеленом острове уже построены две площадки со стеклянными стенами.
Для занятий же «зимним» футболом юным спортсменам и не только им остался только один крытый футбольный манеж — в поселке Матырский.
В связи с этим вспоминается заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту Липецкого горсовета, прошедшее в мае прошлого года. Когда депутат Евгений Павлов после препирательств с чиновниками заявил: «В спортивных школах города очень низкое качество подготовки юных спортсменов. Это мое личное мнение».
