Мотоциклист лишился ноги: бросивший его в кювете безлюдной дороги виновник ДТП получил 5,5 года колонии-поселения

Боксёр из Тербунского округа в суде всё же признал вину.

Боксёр из Тербунского округа получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав на два года за жуткое ДТП с мотоциклистом, оставление человека в опасности и умышленное причинение вреда здоровью. Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда более чем в 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Об этом деле мы рассказывали. Ночью 19 апреля 2025 года 20-летний водитель автомобиля столкнулся на встречной полосе межпоселковой дороги с мотоциклом. В аварии 20-летний мотоциклист лишился ноги.

mnujbm8682b0tr183ae3je8s4o0bm2a3.jpg

Истекающего кровью и кричащего от страшной боли молодого парня виновник ДТП бросил умирать в кювете безлюдной дороги и скрылся. А улики уничтожил — сжёг свою машину при помощи друзей. Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.

dcf6p7pukaw45o6wosaxpz4ee5nlwa6v (1).jpeg

Годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля в частном секторе. Местный житель обратил внимание на то, что на улице гуляют дети и они могут попасть под машину. В ответ на это водитель, ранее профессионально занимавшийся боксом, нанёс ему несколько мощных ударов кулаками по голове, причинив серьёзную черепно-лицевую травму.

Вину тербунец в суде всё же признал, хотя ранее каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.
Липчанин 1
10 минут назад
Двадцать лет, а сколько зла сотворил.
Я
10 минут назад
Надо в колонию лет на 8
Ха
12 минут назад
мотоциклисты достали всех и везде, их все ненавидят.
Пенс
16 минут назад
25 лет с конфискацией. И на ружники. Он же опасен для общества. Пусть приносит пользу там.
Тыква
24 минуты назад
После первого инцидента надо было посадить этого летчика- налётчика
нквд
31 минуту назад
что то маловато дали . да и какой он боксер. просто жалкое существо это даже не человек
