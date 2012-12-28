Липецкая вечЁрка: светофор упал на прохожих, город остался без аудита, и четыре скульптуры в Нижнем парке
Точно гейзер: «РИР Энерго» и «РВК» заявили, что утечка на Бехтеева не их, а вода – грунтовая
85-летняя пенсионерка отдала случайному человеку 45 275 рублей, перепутав его с родственником
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Мотоциклист лишился ноги: бросивший его в кювете безлюдной дороги виновник ДТП получил 5,5 года колонии-поселения
Мотоциклист лишился ноги: бросивший его в кювете безлюдной дороги виновник ДТП получил 5,5 года колонии-поселения
Боксёр из Тербунского округа в суде всё же признал вину.
Об этом деле мы рассказывали. Ночью 19 апреля 2025 года 20-летний водитель автомобиля столкнулся на встречной полосе межпоселковой дороги с мотоциклом. В аварии 20-летний мотоциклист лишился ноги.
Истекающего кровью и кричащего от страшной боли молодого парня виновник ДТП бросил умирать в кювете безлюдной дороги и скрылся. А улики уничтожил — сжёг свою машину при помощи друзей. Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.
Годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля в частном секторе. Местный житель обратил внимание на то, что на улице гуляют дети и они могут попасть под машину. В ответ на это водитель, ранее профессионально занимавшийся боксом, нанёс ему несколько мощных ударов кулаками по голове, причинив серьёзную черепно-лицевую травму.
Вину тербунец в суде всё же признал, хотя ранее каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.
