Липецкая вечЁрка: светофор упал на прохожих, город остался без аудита, и четыре скульптуры в Нижнем парке
Точно гейзер: «РИР Энерго» и «РВК» заявили, что утечка на Бехтеева не их, а вода – грунтовая
85-летняя пенсионерка отдала случайному человеку 45 275 рублей, перепутав его с родственником
Мотоциклист лишился ноги: бросивший его в кювете безлюдной дороги виновник ДТП получил 5,5 года колонии-поселения
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
НЛМК Live
88
18 минут назад
Лучший автослесарь НЛМК меняет тормозные колодки на грузовике за четыре минуты
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту автомобилей. За звание лучшего по профессии боролся 41 сотрудник автотранспортного управления НЛМК.
— Самое важное — не просто поменять колодки, а сделать так, чтобы потом всё работало как часы. Почистить, смазать, правильно застопорить. От этого зависит безопасность людей, — прокомментировал автослесарь с 19-летним стажем Александр Канин.
Победителем конкурса стал Александр Грущенко. Александр Канин занял второе место. Замкнул тройку призёров Евгений Ефремов. Звание «Лучший молодой рабочий» получил Даниил Власов. Все победители и призёры получат денежные премии — до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК проводится регулярно. Они помогают обмениваться опытом и получать новые знания. В этом году в компании запланировано более 70 конкурсов «Лучший по профессии». Возможность показать свое мастерство впервые появились у представителей 18 профессий и целых рабочих бригад.