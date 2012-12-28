Лучший автослесарь НЛМК меняет тормозные колодки на грузовике за четыре минуты

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту автомобилей. За звание лучшего по профессии боролся 41 сотрудник автотранспортного управления НЛМК.

В финале 11 сильнейших автослесарей комбината меняли тормозные колодки. Жюри учитывало качество проделанного ремонта и скорость выполнения задания. Норматив на разборку и сборку тормозного механизма — 10 минут. Многие финалисты справились с задачей вдвое быстрее.— Самое важное — не просто поменять колодки, а сделать так, чтобы потом всё работало как часы. Почистить, смазать, правильно застопорить. От этого зависит безопасность людей, — прокомментировал автослесарь с 19-летним стажем Александр Канин.Победителем конкурса стал Александр Грущенко. Александр Канин занял второе место. Замкнул тройку призёров Евгений Ефремов. Звание «Лучший молодой рабочий» получил Даниил Власов. Все победители и призёры получат денежные премии — до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК проводится регулярно. Они помогают обмениваться опытом и получать новые знания. В этом году в компании запланировано более 70 конкурсов «Лучший по профессии». Возможность показать свое мастерство впервые появились у представителей 18 профессий и целых рабочих бригад.