Общество
775
сегодня, 14:10
15

Точно гейзер: «РИР Энерго» и «РВК» заявили, что утечка на Бехтеева не их, а вода – грунтовая

Однако городская администрация провела собственную экспертизу, которая показала обратное.

Сегодня утром мы рассказали, что жители «Университетского» жалуются на гейзер: у дома №9 по улице Бехтеева горячая вода вытекает из-под асфальта на проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бригады «РИР Энерго» и «РВК» побывали на Бехтеева, взяли пробы, но заявили, что утечка не их, а вода — грунтовая и не питьевая.

«Однако городская администрация провела собственную экспертизу, которая показала обратное: вода питьевая. Результаты направлены в «РВК», но ответа до сих пор нет. Необходимо установить собственника сетей, чтобы устранить утечку. Ситуация под контролем, сегодня председатель департамента ЖКХ Владимир Яриков провел рабочую встречу в «Университетском», – добавляют в пресс-службе администрации Липецка.

Фото — max.ru/lipadm
ЖКХ
Комментарии (15)

Комментарии (15)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
18 минут назад
Добавьте уже лайки и дизы. Комменты бывают круче самих постов
Ответить
РВК
30 минут назад
Наверно вообще оборзели. Такой наглости и халатности, нет нигде, как у них.
Ответить
гость
33 минуты назад
Как-то уже Бастрыкина в РВК пригласить хочется.
Ответить
Интересно
37 минут назад
Директор рвк - городской депутат. Кто же его выбрал?
Ответить
Ну и ну!
42 минуты назад
Во как! Прям Камчатка, в горячей воде можно яйца варить!
Ответить
Мимокрокодил
43 минуты назад
минеральная! и горяченькая судя по всему. ну точно не квадры!
Ответить
Садовод
51 минуту назад
«РИР Энерго» и «РВК» - это варяги, которым плевать на наш город, у них таких липецков, полагаю много. Но если у нас вместо администрации создали целое правительство с министрами, так правьте так, чтоб людям лучше жилось, а не только правительству
Ответить
Вася
53 минуты назад
Устранить собственник не известен, но плату взыскать собственник находится)
Ответить
55 минут назад
Благодатная земля....
Ответить
Житель
56 минут назад
Вот это "РВК", администрацию полностью игнорируют. Это говорится о влиянии в городе администрации...
Ответить
Еще комментарии
