В районе Сырского Рудника и части Дикого отключат холодную воду

Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 29 апреля без холодной воды останутся жители Сырского рудника и части Дикого, предупредили в «РВК-Липецк». \



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, Комсомольской, Кирова, в переулке Узорном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.