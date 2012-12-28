Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
Общество
606
сегодня, 11:07
2
В Липецке отремонтируют ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с улицы Вермишева
На обустройство Липецка управлению главного смотрителя выделены мизерные 31,3 миллиона рублей.
На этот аукцион с начальной ценой контракта 5 837 312 рублей заявился всего один участник. С ним и был заключен договор со сроком выполнения работ к 1 сентября.
К этому времени на улице Коммунистической, 20 подрядчик должен облицевать керамогранитом постамент памятника директору тракторного завода, Почетному гражданину города Василию Клименкову, отремонтировать асфальт у него и озеленить мини-сквер. А на улице Вермишева, 22а нужно опилить сухостой, обустроить ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с ограждением и поручнем, отремонтировать существующий металлический мостик с устройством ограждения и мощением плиткой тротуара.
А вот подряд на обустройство сквера у дома №8 по улице Фрунзе пытались получить три компании. Победителем аукциона признали подрядчика, снизившего начальную цену контракта с 12 485 530 до 11 835 000 рублей, но после жалобы другого участника торгов определение подрядчика было приостановлено. Когда все бюрократические проволочки закончатся, исполнителю работ у 1 августа будет необходимо проложить кабельные линии под четыре уличных светильника, обустроить подпорную стену из железобетона, смонтировать на небольшом спуске лестницу из гранитных ступеней с поручнями, отремонтировать асфальт, установить 10 скамеек разных конфигураций и четыре урны, а также озеленить сквер: разбить на 116 квадратных метрах газон, посадить вавилонскую иву, восемь кустов можжевельника и три куста сирени. При завершении работы меценаты установят в сквере чугунную конструкцию в виде часов высотой 3,5 метра (по трем сторонам столба предусмотрены циферблаты, а под ними — гербы Липецка образцов 1781, 1968 и 1996 годов).
Также в этом году УГС должен завершить благоустройство пешеходной зоны на улице Катукова, 40, освежить сквер на улице Циолковского, 19 в районе художественной школы и обустроить аллею на улице Стаханова в 26-м микрорайоне. Эти объекты еще не проторгованы.
Напомним, что другое ведомство мэрии, управление строительства, уже проторговало 11 объектов благоустройства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Липецка» на 163,7 миллиона рублей. Самая большая трата по этой программе — 74,7 миллиона на завершение строительства «Петропарка». К концу лета-началу осени должны быть закончены работы по освещению территории будущего парка Авиаторов у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником, строительство скверов в районе Лебедянского шоссе и в районе лыжероллерной трассы у парка Победы, благоустройство пляжа ЛТЗ, территории двух Привокзальных прудов, зоны отдыха в «Елецком» между домами №5 и №7, обустройство аллеи вдоль водоотводной канавы между улицами Советской и Первомайской в районе цветочного сквера, мощение центрального тротуара в сокольском парке плиткой, монтаж оборудования детской площадки и пластикового игрового городка «Крепость» на месте снесенной кирпичной, создание спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки во дворе дома №34 на улице Катукова.
3
0
1
0
1
Комментарии (2)