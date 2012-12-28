В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности
Общество
Читать все
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Ничего святого: 54-летняя женщина снимала со стен в храмах иконы и бросала их на пол
Происшествия
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
Происшествия
В Липецке отремонтируют ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с улицы Вермишева
Общество
Спасатели сняли пьяного липчанина с крыши заброшенного здания
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Ельце и пяти округах области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
606
сегодня, 11:07
2

В Липецке отремонтируют ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с улицы Вермишева

На обустройство Липецка управлению главного смотрителя выделены мизерные 31,3 миллиона рублей.

На реализацию региональной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды» управлению главного смотрителя Липецка выделен в этом году 31 382 857 рублей. Пока что заказчик проторговал всего один лот, в который вошли два объекта: пешеходная зона в районе улицы Вермишева, 22а и пешеходная зона в районе улицы Коммунистической, 20.

На этот аукцион с начальной ценой контракта 5 837 312 рублей заявился всего один участник. С ним и был заключен договор со сроком выполнения работ к 1 сентября.

К этому времени на улице Коммунистической, 20 подрядчик должен облицевать керамогранитом постамент памятника директору тракторного завода, Почетному гражданину города Василию Клименкову, отремонтировать асфальт у него и озеленить мини-сквер. А на улице Вермишева, 22а нужно опилить сухостой, обустроить ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с ограждением и поручнем, отремонтировать существующий металлический мостик с устройством ограждения и мощением плиткой тротуара.

А вот подряд на обустройство сквера у дома №8 по улице Фрунзе пытались получить три компании. Победителем аукциона признали подрядчика, снизившего начальную цену контракта с 12 485 530 до 11 835 000 рублей, но после жалобы другого участника торгов определение подрядчика было приостановлено. Когда все бюрократические проволочки закончатся, исполнителю работ у 1 августа будет необходимо проложить кабельные линии под четыре уличных светильника, обустроить подпорную стену из железобетона, смонтировать на небольшом спуске лестницу из гранитных ступеней с поручнями, отремонтировать асфальт, установить 10 скамеек разных конфигураций и четыре урны, а также озеленить сквер: разбить на 116 квадратных метрах газон, посадить вавилонскую иву, восемь кустов можжевельника и три куста сирени. При завершении работы меценаты установят в сквере чугунную конструкцию в виде часов высотой 3,5 метра (по трем сторонам столба предусмотрены циферблаты, а под ними — гербы Липецка образцов 1781, 1968 и 1996 годов).

Также в этом году УГС должен завершить благоустройство пешеходной зоны на улице Катукова, 40, освежить сквер на улице Циолковского, 19 в районе художественной школы и обустроить аллею на улице Стаханова в 26-м микрорайоне. Эти объекты еще не проторгованы.

Напомним, что другое ведомство мэрии, управление строительства, уже проторговало 11 объектов благоустройства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Липецка» на 163,7 миллиона рублей. Самая большая трата по этой программе — 74,7 миллиона на завершение строительства «Петропарка». К концу лета-началу осени должны быть закончены работы по освещению территории будущего парка Авиаторов у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником, строительство скверов в районе Лебедянского шоссе и в районе лыжероллерной трассы у парка Победы, благоустройство пляжа ЛТЗ, территории двух Привокзальных прудов, зоны отдыха в «Елецком» между домами №5 и №7, обустройство аллеи вдоль водоотводной канавы между улицами Советской и Первомайской в районе цветочного сквера, мощение центрального тротуара в сокольском парке плиткой, монтаж оборудования детской площадки и пластикового игрового городка «Крепость» на месте снесенной кирпичной, создание спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки во дворе дома №34 на улице Катукова.
благоустройство
3
0
1
0
1

Комментарии (2)

Лестницы
сегодня, 11:32
Стали золотыми по цене.
Пенсионерка
сегодня, 11:26
Проторговавшиеся должны будут ежедневно, идя на работу, проверять наличие работающих на об'ектах. Отдать бюджетные деньги - самое простое а вот проконтролировать работу этих денег - совсем другое.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
