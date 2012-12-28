Происшествия
452
сегодня, 11:39
2

61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков

Бюджету был причинён ущерб более чем на 15 миллионов рублей.

61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета Краснинского округа осужден на пять лет условного срока за превышение должностных полномочий при распоряжении землей — незаконную продажу семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 300 гектаров. В результате бюджету сельского поселения был причинён ущерб более чем на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области

Также бывший глава лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 5 месяцев.

Преступления были выявлены в ходе прокурорской проверки, уголовное дело расследовал следственный комитет.
777
5 минут назад
Да здравствует наш суд самый гуманный в мире.... К определённой категории граждан
Гидрометцентр
50 минут назад
да как так. Нашел телефон 3 года условно и причинил ущерб государству на 15 мил руб - 5 лет условно.
