61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков

Бюджету был причинён ущерб более чем на 15 миллионов рублей.

61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета Краснинского округа осужден на пять лет условного срока за превышение должностных полномочий при распоряжении землей — незаконную продажу семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 300 гектаров. В результате бюджету сельского поселения был причинён ущерб более чем на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой областиТакже бывший глава лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 5 месяцев.Преступления были выявлены в ходе прокурорской проверки, уголовное дело расследовал следственный комитет.