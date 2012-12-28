Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
В России
516
вчера, 17:47
В Воронеже супруги совершали поджоги станций мобильных операторов
"Ленинский районный суд города Воронежа избрал меру пресечения супругам Б. и Б., обвиняемым в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ, а именно в совершении террористических актов путем поджога базовых станций и покушения на террористический акт путем поджога базовых станций, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие причинение значительного ущерба", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 марта, примерно в 23:26 мск, супруги в целях дестабилизации деятельности органов власти совершили в Ленинском районе города поджог базовой станции, на которой находилось оборудование ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон". Ущерб, причиненный первой компании, составил 1 млн рублей, второй - превысил 419 тыс. рублей. В тот же день они пытались повредить путем поджога оборудование базовой станции в Левобережном районе Воронежа, но по не зависящим от них причинам не смогли этого сделать - имущество компаний "МТС" и "Т2 мобайл" не пострадало. С наступлением новых суток, около 01:00 мск 19 марта, супруги подожгли оборудование базовой станции в Рамонском районе Воронежской области, причинив ущерб на сумму свыше 228 тыс. рублей.
Мера пресечения в виде ареста выбрана каждому из супругов на срок до 18 мая.
0
0
1
0
0
Комментарии