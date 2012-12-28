На улице Булавина сгорел жилой дом

После окончания дождей чаще стала гореть сухая трава.

Утром 24 апреля на улице Булавина в Липецке сгорел жилой деревянный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.С окончанием дождей чаще стала гореть сухая трава: за минувшие сутки пожарные региона потушили девять палов на площади 0,68 гектара. Всего же огонь прошел с начала года более 12 гектаров сухой растительности.