66-летняя жительница Данкова перевела мошенникам больше миллиона

22 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя жительница Данкова. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина пыталась заработать на инвестициях и перевела мошенникам 1 166 000 рублей.А 23-летняя липчанка целую неделю в мессенджерах общалась с сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ». Под предлогом сбережения денег и «погашения кредитного потенциала» они убедили девушку перевести наличными через банкомат 245 000 рублей.