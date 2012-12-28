В Ельце 20-летний молодой человек избил полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Ельца, который 8 марта напал на сотрудника полиции.

На улице Радиотехнической Ельца, 20-летний молодой человек, будучи пьяным, ударил полицейского кулаком в лицо. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как легкий вред здоровью.Нападавший признал вину и уже дал показания.Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, ему инкриминируется ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.