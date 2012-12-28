Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении
В Ельце 20-летний молодой человек избил полицейского
Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Ельца, который 8 марта напал на сотрудника полиции.
Нападавший признал вину и уже дал показания.
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, ему инкриминируется ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
