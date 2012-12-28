40-летний тербунец из ревности избил соперника и отправил его фотографию бывшей жене: обжаловать приговор не удалось

Хотя соперники давно помирились.
Об этой истории мы уже рассказывали. По данным пресс-службы областной прокуратуры, 7 мая прошлого года в селе Тербуны 40-летний мужчина встретился со знакомым, которого подозревал в близких отношениях со своей бывшей женой. Просмотрев с согласия соперника его телефонную переписку (тот полагал, что удалил её), мужчина в приступе ярости избил его, нанеся многочисленные удары кулаками и ногами по лицу и туловищу. У мужчины было сломано ребро, а на теле остались кровоподтёки.
После произошедшего мужчина сфотографировал лежащего на земле соперника с окровавленным лицом и отправил это фото своей бывшей жене с неприятным комментарием. Затем он приехал к родителям мужчины и сообщил, что избил их сына и бросил его на парковке спорткомплекса.
Дело расследовала полиция. К моменту суда соперники помирились. Но ходатайство о прекращении дела было отклонено: возражал гособвинитель. Оказалось, ревнивец ранее не раз избивал людей, в том числе и из хулиганских побуждений. Одного он отмутузил на глазах посетителей кафе: нанес более 20 ударов за замечание о неправильной парковке и сломал позвонок. К тому же ревнивец и драчун оказался руководителем одного из сельхозпредприятий с высокой зарплатой, но при этом он не возместил ущерб потерпевшему, а ограничился только извинением.
Суд назначил драчуну два года ограничения свободы, запретив выезжать за пределы Тербунского округа, менять место проживания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать место жительства в ночное время суток с 22 до 6 часов, а также обязал его являться на регистрацию два раза в месяц. 18 марта жалоба осужденного на этот приговор был отклонена судом апелляционной инстанции.
