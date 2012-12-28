Отключения горячей воды начнутся в Липецке 1 мая
Общество
На улице Неделина автомобиль ДПС попал в ДТП
Происшествия
Пострадавший при падении светофора мужчина — в реанимации
Происшествия
Конфликт на Мирной закончился разрывом селезёнки
Происшествия
В центре Липецка появился новый пруд
Общество
На проспекте Победы кафе заливает водой
Общество
«Кто несет сюда покрышки — сами разбирайтесь!»
Общество
В ОЭЗ «Липецк» строят два стратегических завода
Общество
Под «игру миллионеров» в Липецке переоборудуют два футбольных манежа
Общество
Патрульная «Шкода» столкнулась с «Ладой»
Общество
На улице Неделина автомобиль ДПС попал в ДТП
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» строят два стратегических завода
Общество
Совершившего 68 нарушений 22-летнего липчанина задержали в Добринке
Происшествия
Патрульная «Шкода» столкнулась с «Ладой»
Общество
Ветер похозяйничал у памятника Пушкину
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
В Липецкой области выбирают лучших педагогов дополнительного образования
Общество
В горевшем доме села Пятницкое погибли мать и сын
Происшествия
Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Общество
704
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости

Сегодня, 29 апреля, энергетики сообщили о дате начала гидравлических испытаний сетей, отремонтирована первая из дорог в этом сезоне, и врачи рассказали о состоянии пенсионера, на которого упал светофор.

Завтра в Липецке отключат отопление, а послезавтра, 1 мая начнутся гидравлические испытания. Без горячей воды останутся липчане, чьи дома подключены к котельным «Привокзальной», «Угловой» и «Семашко». Есть ли ваш дом в этом списке, можно уточнить здесь.

«А нельзя горячую воду отключить в понедельник! Как будто на выходные вы что-то будете делать! Вы две недели ничего не делаете, а остаётся один день, вы начинаете копать! Когда же у нас будет порядок в городе?», — спросила Соня.

Энергетики уверяют, что действительно начнут работы в праздники, так как подзатянули с ремонтами из-за продления отопительного сезона. 

В Липецке еще зима толком не закончилась (в понедельник снег шел), а первая из 17-ти дорог этого сезона уже отремонтирована.

Как и обещала исполняющая обязанности мэра Светлана Бедрова, на Петровском спуске уложили новый асфальт.

«Стиль работы Бедровой как у Уваркиной — яркий и динамичный! Пытается хоть как-то расшевелить инфраструктуру Липецка! Ставлю лайк!», — считает кит.

«Светлана Бедрова, нам бы ямы бы убрать на Неделина, Советской, Терешковой, Первомайской, мосту НЛМК и т д.», — попросил Антуан.

«Ожидаем весенний дождь, дабы удостовериться в качестве ремонтных работ», — засомневался ё.

«Огромное человеческое спасибо за отопление Бедровой! В квартирах тепло, а за счёт все возмущаются, так вы обогревателями бы больше намотали», — поблагодарила Ольга.

И еще о городских новостях. Два футбольных манежа на улицах Кривенкова и на Зое Космодемьянской собственники решили переделать под «игру миллионеров», падел-теннис.

А на старейшем Дворце спорта ветром сдуло букву «З».



Разбитые и разбросанные ветером вазоны у памятника Пушкину обещали привести в порядок и высадить в них цветы, когда потеплеет. 

Во дворе на улице Плеханова утки облюбовали огромную лужу.



Причем вариантов, где еще можно поплавать в Липецке множество. На улице Бехтеева забил гейзер с питьевой водой, но пока ни одна энергокомпания не призналась в том, что является собственницей прохудившейся трубы.

А на проспекте Победы, 70а кафе заливает водой также неизвестного происхождения.

У пенсионера, на которого вчера свалился светофор, врачи диагностировали целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Мужчина находится в реанимации.

У его жены переломы ноги и ребер. Она лечится в отделении травматологии.

«Вот это светофор! Как под танк попал», — написал Дед.

«Да, старость не для слабаков. Большинству многое приходится пережить. Желаю этой паре терпения, любви и скорейшего восстановления, которому должна помочь компенсация от властей города», — считает Бабка Первая.

Вечером автомобиль ДПС попал в ДТП на улице Неделина. По предварительным данным, в аварии могли пострадать около 10-ти машин.

 







Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов, а завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +7 до +9 градусов.

И обратите внимание, тем, кто планирует поездки на Каспий и в Калмыкию — половить рыбу или просто отдохнуть на природе, стоит заглянуть в правила пограничного режима: без пропуска в некоторые прибрежные районы не пустят.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
