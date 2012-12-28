Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
сегодня, 20:26
Сегодня, 29 апреля, энергетики сообщили о дате начала гидравлических испытаний сетей, отремонтирована первая из дорог в этом сезоне, и врачи рассказали о состоянии пенсионера, на которого упал светофор.
«А нельзя горячую воду отключить в понедельник! Как будто на выходные вы что-то будете делать! Вы две недели ничего не делаете, а остаётся один день, вы начинаете копать! Когда же у нас будет порядок в городе?», — спросила Соня.
Энергетики уверяют, что действительно начнут работы в праздники, так как подзатянули с ремонтами из-за продления отопительного сезона.
В Липецке еще зима толком не закончилась (в понедельник снег шел), а первая из 17-ти дорог этого сезона уже отремонтирована.
Как и обещала исполняющая обязанности мэра Светлана Бедрова, на Петровском спуске уложили новый асфальт.
«Стиль работы Бедровой как у Уваркиной — яркий и динамичный! Пытается хоть как-то расшевелить инфраструктуру Липецка! Ставлю лайк!», — считает кит.
«Светлана Бедрова, нам бы ямы бы убрать на Неделина, Советской, Терешковой, Первомайской, мосту НЛМК и т д.», — попросил Антуан.
«Ожидаем весенний дождь, дабы удостовериться в качестве ремонтных работ», — засомневался ё.
«Огромное человеческое спасибо за отопление Бедровой! В квартирах тепло, а за счёт все возмущаются, так вы обогревателями бы больше намотали», — поблагодарила Ольга.
И еще о городских новостях. Два футбольных манежа на улицах Кривенкова и на Зое Космодемьянской собственники решили переделать под «игру миллионеров», падел-теннис.
А на старейшем Дворце спорта ветром сдуло букву «З».
Разбитые и разбросанные ветером вазоны у памятника Пушкину обещали привести в порядок и высадить в них цветы, когда потеплеет.
Во дворе на улице Плеханова утки облюбовали огромную лужу.
Причем вариантов, где еще можно поплавать в Липецке множество. На улице Бехтеева забил гейзер с питьевой водой, но пока ни одна энергокомпания не призналась в том, что является собственницей прохудившейся трубы.
А на проспекте Победы, 70а кафе заливает водой также неизвестного происхождения.
У пенсионера, на которого вчера свалился светофор, врачи диагностировали целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. Мужчина находится в реанимации.
У его жены переломы ноги и ребер. Она лечится в отделении травматологии.
«Вот это светофор! Как под танк попал», — написал Дед.
«Да, старость не для слабаков. Большинству многое приходится пережить. Желаю этой паре терпения, любви и скорейшего восстановления, которому должна помочь компенсация от властей города», — считает Бабка Первая.
Вечером автомобиль ДПС попал в ДТП на улице Неделина. По предварительным данным, в аварии могли пострадать около 10-ти машин.
Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов, а завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит от +7 до +9 градусов.
И обратите внимание, тем, кто планирует поездки на Каспий и в Калмыкию — половить рыбу или просто отдохнуть на природе, стоит заглянуть в правила пограничного режима: без пропуска в некоторые прибрежные районы не пустят.
