Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
789
сегодня, 12:25
13

38-летний липчанин сел на полгода за долг по алиментам в 78 тысяч рублей

Причём это его третий срок в колонии за неуплату алиментов.

Правобережный районный суд приговорил 38-летнего липчанина к шести месяцам колонии общего режима за неоднократную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери (по части первой статьи 157 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, будучи здоровым физически и психически, мужчина не платил алименты на содержание дочери, в отношении которой лишен родительских прав. С июля 2025 по 15 января 2026 года за ним образовалась задолженность почти в 78 тысяч рублей. При этом ранее отец уже был дважды судим за неуплату алиментов и эти судимости ещё не погашены.
алименты
дети
1
3
2
0
3

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
8 минут назад
какой позор! Получается ему проще на зоне снова отсидеть, чем пойти работать и денег дать ребенку.....
Ответить
Гостья1
сегодня, 15:12
Погуляли...беременна...гражданские отношения и через полгода родился ребенок.Воспитаем, а обязанности и на родителей возлагаются ,дележка жилплощади...ссоры!!!! Дети почему страдают??? Развелись -а детям нужны и мама и папа !!!!
Ответить
Гостья1
сегодня, 15:03
Мужчины ! Не ленитесь сделать тест на отцовство перед назначением алиментов. Убедитесь ,что дети Ваши ! От детей не отказвваются нормальные родители ,содержите и любите пожизненно !!!
Ответить
Непонятки
сегодня, 14:44
Вроде бы боремся за традиционные христианские ценности, а поощряем разводы и отчуждение детей от отцов.
Ответить
Интересно
сегодня, 14:17
Если мужчина физически и психически здоров, то почему суд оставил ребенка с матерью, а не обязал её платить алименты? И это массовые случаи.
Ответить
26-й
сегодня, 15:06
Видимо не просил в суде, чтоб ему оставили.
Ответить
Дормидон
сегодня, 13:22
Отменить алименты,пусть работают
Ответить
Керик
сегодня, 13:21
Охренеть,за что ,бабы работать не хотят,только халява интересует.
Ответить
Жесть
сегодня, 15:04
Сам то понял, что написал???????? Вы едите ежедневно, тратите деньги на одежду, бытовые мелочи, а Ваш ребенок в этом не нуждается, так я Вас поняла?! Алименты идут на ребенка, а если вы сомневаетесь - требуйте отчет! Хотя долг в 78 тыс за полгода - это и на еду ребенку мало!
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 14:01
Если что, я не разводилась и на алименты не подавала, тьфу-тьфу... Но как долго, по-вашему, разведёнке с ребёнком можно не работать, получив несчастные 78 тысяч? Там дело принципа, похоже. И претензий у обоих, наверное, вагон.
Ответить
Олег
сегодня, 13:19
Кто на развод подаёт,тот пусть и платит.
Ответить
да
сегодня, 12:38
Сейчас женится опасно - можно присесть на зону после такого торжественного события
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:19
Да-да, мысль правильная: дети появляются только от женатых.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить