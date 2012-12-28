38-летний липчанин сел на полгода за долг по алиментам в 78 тысяч рублей

Причём это его третий срок в колонии за неуплату алиментов.

Правобережный районный суд приговорил 38-летнего липчанина к шести месяцам колонии общего режима за неоднократную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери (по части первой статьи 157 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, будучи здоровым физически и психически, мужчина не платил алименты на содержание дочери, в отношении которой лишен родительских прав. С июля 2025 по 15 января 2026 года за ним образовалась задолженность почти в 78 тысяч рублей. При этом ранее отец уже был дважды судим за неуплату алиментов и эти судимости ещё не погашены.