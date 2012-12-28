На полутора десятках улиц отключат холодную воду

18 марта «РВК-Липецк» будет проводить работы на своих сетях в двух районах города — Студгородке и районе Карьера: без холодной воды временно останутся жители полутора десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, № 88 по улице Тельмана, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-й Гранитной. Железнодорожной, проезда Шишкина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 07:30 до 08:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Писарева, №№ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Центральной (Дачный).С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят в домах №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 31, 34 по улице Васильковой, № 19 по улице Грушевой, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, № 5 по улице Земляничной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 по улице Знаменской, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 12, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 34 по улице Ромашковой, № 8 по улице Черешневой, №№ 4, 8, 16, 18, 102, 122, 133, 135, 145, 152, 170, 178, 226, 240а, 253, 260 в садоводчестве «Дачный-2», обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Полунина, садоводчества «Дачный-1», «Металлург-3», «Монтажник».