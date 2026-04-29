Жители «Университетского» жалуются на гейзер из-под асфальта

Из-под асфальта на проезжую часть вытекает горячая вода.

В редакцию GOROD48 обратились жители микрорайона «Университетский».«В районе дома №9 по улице Бехтеева примерно полгода из-под асфальта течёт горячая вода. Там проходят автобусные маршруты №№ 322, 317, 8, не считая огромного потока машин. Если асфальт провалится, могут пострадать люди. И за потерянную горячую воду кто-то должен платить...», — говорится в обращении в редакцию.Это обращение мы переадресовали в администрацию Липецка и в филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». В мэрии ответили: комментарий на эту тему сегодня будет размещён в пабликах администрации.