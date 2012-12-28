Происшествия
85-летняя пенсионерка отдала случайному человеку 45 275 рублей, перепутав его с родственником

Пожилая женщина просто ошиблась. Подозреваемого в краже задержали.

24 апреля к полицейским с заявлением о краже 45 275 рублей обратилась 85-летняя жительница Усманского округа. Сотрудники уголовного розыска отыскали 40-летнего жителя Грязей, который приехал в усманское село для скупки аккумуляторов. Пенсионерка перепутала его со своим родственником и сама отдала ему деньги.

«На пороге одного из домов мужчину встретила престарелая женщина, которая протянула ему два пакета с деньгами, сказав при этом: «Держи 45 000 рублей на ремонт и 275 рублей на хлеб». Мужчина понял, что его с кем-то перепутали, однако забрал деньги. Подозреваемый в содеянном раскаялся и добровольно возместил ущерб», — cообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
кража
Комментарии (4)

Бабка Первая
33 минуты назад
Ну, мальчику не 17 и не 80, чтоб быть простым как пим. Штраф заплатит. А как ещё других честности учить?
Гость
37 минут назад
На пороге какого дома? Как и зачем он там оказался!? Ничего не понятно, но очень интересно (нет).
Антон
сегодня, 11:27
Хорошо пенсионерка мужика подставила
Весна 2026
сегодня, 11:23
Да это подстава такая
