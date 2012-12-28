85-летняя пенсионерка отдала случайному человеку 45 275 рублей, перепутав его с родственником
85-летняя пенсионерка отдала случайному человеку 45 275 рублей, перепутав его с родственником
Пожилая женщина просто ошиблась. Подозреваемого в краже задержали.
«На пороге одного из домов мужчину встретила престарелая женщина, которая протянула ему два пакета с деньгами, сказав при этом: «Держи 45 000 рублей на ремонт и 275 рублей на хлеб». Мужчина понял, что его с кем-то перепутали, однако забрал деньги. Подозреваемый в содеянном раскаялся и добровольно возместил ущерб», — cообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
