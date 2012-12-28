Чаплыгинец стал инвалидом «посмертно»

Суд защитил права вдовы ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел иск вдовы ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС к Министерству социальной политики Липецкой области.Женщина требовала посмертного признания её мужа инвалидом-чернобыльцем и выдачи соответствующего удостоверения. При жизни за ним был закреплен только статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё когда мужчина был жив, экспертный совет установил связь его заболевания и инвалидности с участием в ликвидации последствий аварии. Это давало ему право на удостоверение получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием. Но оформить такое удостоверение мужчине не позволило состояние здоровья.Позднее экспертный совет установил и причинно-следственную связь смерти мужчины с его участием в ликвидации последствий чернобыльской аварии.В результате суд признал за вдовой право на получение соответствующего удостоверения. А мужчина стал инвалидом «посмертно».