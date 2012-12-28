У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
На проспекте Победы кафе заливает водой
Коммунальный потоп продолжается неделю. Кому принадлежит прохудившаяся сеть, пока не ясно.
«Просим публично осветить данную проблему, которая является систематической. 23 апреля было обращение в аварийную службу, реакции никакой», — рассказали работники кафе.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали свои сети у дома и видимых утечек с выходом воды на поверхность не нашли. Энергетики пообещали провести дополнительное обследование с применением специального диагностического оборудования.
«Если повреждение произошло на водоводе, который относятся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала, оно будет включено в план ремонтных работ», — добавили в компании.
