Происшествия
сегодня, 14:35
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Один подросток поставлен на профилактический учет. Родители троих несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате зафиксировано 9 нарушений: подростки привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, употребление алкоголя и курение в общественных местах. Со всеми ними проводится профилактическая работа.
За распитие алкоголя в общественном месте один подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних липецкого отдела полиции №7. Родители троих несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Также полицейские провели инструктаж с сотрудниками службы безопасности торгового центра и призвали их сообщать обо всех случаях противоправного поведения несовершеннолетних.
Комментарии (7)