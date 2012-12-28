В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили

Полицейские провели профилактический рейд по выявлению нарушений среди подростков в торговом центре Октябрьского района Липецка.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в результате зафиксировано 9 нарушений: подростки привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, употребление алкоголя и курение в общественных местах. Со всеми ними проводится профилактическая работа.За распитие алкоголя в общественном месте один подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних липецкого отдела полиции №7. Родители троих несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.Также полицейские провели инструктаж с сотрудниками службы безопасности торгового центра и призвали их сообщать обо всех случаях противоправного поведения несовершеннолетних.