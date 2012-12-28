В заброшенном доме нашли труп

14 марта в заброшенном доме на улице Юношеской был обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.— На место выезжала следственно-оперативная группа. Личность мужчины сейчас устанавливают, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Ещё один труп — 63-летнего мужчины — нашли 15 марта. Мужчина умер у себя дома на улице Школьной. Обстоятельства и причины смерти липчанина выясняют правоохранители.