В Липецкой области до +9

Снега и дождя не предвидится.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Ночью — от -4 до +1 градусов, днем – от +4 до +9.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3, днем – от +5 до +7 градусов.День 11 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 24 градуса мороза.