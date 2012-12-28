Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В Липецкой области до +9
Снега и дождя не предвидится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Ночью — от -4 до +1 градусов, днем – от +4 до +9.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3, днем – от +5 до +7 градусов.
День 11 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 24 градуса мороза.
