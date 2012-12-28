Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет

Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, с января 2017 года по март 2019 года руководители кооператива обещали высокие проценты и привлекали деньги пайщиков — в основном, пенсионеров. Два офиса компании работали в Липецке, один — в Ельце. Но в феврале 2019 года офисы неожиданно закрылись и все перечисления прекратились. 88 пайщиков лишились более 32,5 миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено липецким отделом полиции №3 в мае 2019 года после заявления одной из вкладчиц, потерявшей 340 тысяч рублей.
В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Липецка приговорил 66-летнего учредителя кооператива — пенсионера-инвалида третьей группы из Домодедово к трем годам колонии общего режима.
Сам организатор кооператива «Верное решение» скрывался и был задержан только весной 2024 года, а в ноябре того же года дело дошло до суда. Его имущество, оцененное более чем в 100 миллионов рублей, было арестовано.
