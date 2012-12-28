На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 8 апреля с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители улиц в районе проспекта Победы и Северного Рудника, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Громовой, №№ 1, 2, 2а по улице Гоголя, № 15 по улице Союзной, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 2, 3, 4 по улице Вермишева, №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а по улице Кузьминской, № 27 по улице Северный Рудник. В этот период холодной воды также не будет у жителей частного сектора улиц Кузьминской и Северный Рудник.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 31 по улице Ангарской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в. 1г, 1д, 2, 11 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 23 по улице 40 лет Октября. Обесточат улицы Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, садоводчество «Ударник».