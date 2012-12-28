Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область ночные заморозки

Воздух будет на 1-2 градуса холоднее обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием малоподвижных фронтов Атлантического циклона, пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и мокрый снег, днем небольшие дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем — от +9 до +11.День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 14 градусов мороза.