Погода в Липецке
804
сегодня, 17:00
1
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область ночные заморозки
Воздух будет на 1-2 градуса холоднее обычного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и мокрый снег, днем небольшие дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2, днем — от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем — от +9 до +11.
День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 14 градусов мороза.
1
3
2
2
1
Комментарии (1)