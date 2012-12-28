Липецкая вечЁрка: продолжение ремонта поликлиники №1, расширение дороги Липецк-Елец и что крадут в магазинах

Сегодня, 7 апреля, стало известно о втором и третьем этапах ремонта поликлиники № 1, региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Мычёлкин сообщил о планах по расширению дороги Липецк-Елец, и полицейские рассказали, как вор не смог вынести спиртное из магазина.
Накануне подписан контракт на ремонт отделения неотложной помощи поликлиники № 1 с отдельным входом со стороны улицы Горького. Его обещают завершить к середине лета.
На сайте госзакупок размещён лот на третий этап ремонта — второго этажа поликлиники и 2/3 ее цокольного этажа. На них располагается отделение стоматологии и функциональной диагностики. Начальная цена контракта 84 миллиона 882 тысяч рублей. Если все пойдет по плану, а не как в случае первого этапа, то полностью поликлинику отремонтируют до конца текущего года.
«Как-то очень слабо верится, уж извините. А что откроют-то? И кто будет принимать? Хотя бы лаборатория и терапевты вернулись. И процедурный кабинет. В поликлинике неделю назад спрашивала, сказали, что переезд перенесён на осень. Не знаешь, кому верить», — засомневался Однако.
«Похоже, ещё года три будут ремонтировать. А ведь обещали два года назад сдать. Всю поликлинику. И выделили на это большие миллионы. Медцум за полгода в строй пустили, потому что кому-то это было нужно», — добавила Гостья.
«Будем надеяться, что эта эпопея наконец-то завершится», — обрадовался Александр Н.
«Все равно там не лечат, все исследования — это идите в платную, говорят прямо откровенно. Только кровь одну сдать можно бесплатно. Не вникают в проблему. Фармацевт вылечит лучше, были бы деньги», — возмутилась Человечность.
«Есть хорошие терапевты в первой поликлинике. И невролог, и эндокринолог. Врачи УЗИ грамотные. Некоторые анализы и в Москве бесплатно не делают. Только за деньги. Не всё можно по полису ОМС. Врачи разные. Это уже человеческий фактор. Но, в целом, первая поликлиника хорошая. Не нужно глупости говорить», — вступилась за врачей Катерина.
И еще хорошие новости от медицины. Заболеваемость ОРВИ в области пошла на спад. По данным управления Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ оказалось на 5,8% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 41,2%.
Участок трассы Орёл–Тамбов от Липецка до Ельца может быть расширен до четырёх полос. Об этом рассказал депутатам областного Совета министр транспорта и дорожного хозяйства области Иван Мычёлкин.
Федеральные дороги реконструируют десятикилометровыми отрезками, и такими отрезками дорога уже расширена до четырёх полос от Липецка до села Косырёвка, а также от моста через реку Дон в сторону Ельца. Для реконструкции оставшихся участков созданы проекты, но пока они не подкреплены финансированием. По словам министра, «Росавтодор» собирается вернуться к планам по расширению елецкой трассы в 2027 году.
— Можно сказать, что по оптимистичному сценарию, к 2030 году дорога от Липецка до Ельца будет расширена, — сказал Иван Мычёлкин.
Министр также рассказал о развитии выездов на Восточный обход Липецка.
— Полностью расширить это направление в ближайшие годы не представляется реальным. А расшить узкие места на перекрёстках — задача выполнимая, будем заниматься этой работой, — сказал Иван Мычёлкин.
«Давно пора, сколько там ДТП было, сколько людей погибло», — порадовалась Оля.
«Пока все деньги не закатали в асфальт, предлагаю предусмотреть по бокам дороги велодорожки (и для самокатов), люди жить хотят в эпоху современных гаджетов электросамокатов, велосипедов и скутеров, а для них нужны особые дорожки без водительских удостоверений», — предложил Mikl.
«Сселки развязка, в выходные там часами можно стоять, там дорогу проектировали, когда в день три машины проезжали», — пожаловалась Лилия.
Мэрия Липецка пытается сохранить сделанное: судится с энергетиками за восстановлением мест раскопок.
В 2025 году городской департамент развития территории выдал энергетикам 1 835 предписаний по наведению порядка в местах проведения работ. На тех, кто не выполнил работы, ведомство составило 608 протоколов. В судах на данный момент рассмотрено 494 административных дела. Виновные заплатили в городской бюджет 7 887 000 рублей штрафов.
Накануне липчанин забрался в сетевой магазине, набрал алкоголя, сигарет и мужской парфюмерии на сумму более 46 000 рублей, но вынести все не смог: часть бутылок он разбил, когда пытался выйти из магазина, а потом сработала сигнализация.
То, что не разбил, у него изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.
«Надо было пить на месте. Не так обидно было бы сидеть», — предложил Магомед.
Еще двоих липчан задержали по подозрению в многочисленных кражах из строительного гипермаркета.
Один из подозреваемых, по данным сотрудников уголовного розыска, причастен к семи кражам электроинструментов, а второй к трем.
Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. Часть похищенного полицейские изъяли, остальное мужчины успели продать, заработав на этом около 28 тысяч рублей.
32-летний липчанин обокрал пункт выдачи заказов «Вайлдберриз» на улице Водопьянова, 70 в декабре прошлого года и вынес товаров почти на 57 тысяч рублей. Его осудили на год.
Сегодня ночью в Липецке ожидается мороз, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Днем в городе возможны небольшие дожди. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, не поднимутся выше +11 градусов.
