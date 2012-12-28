Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
452
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: продолжение ремонта поликлиники №1, расширение дороги Липецк-Елец и что крадут в магазинах

Сегодня, 7 апреля, стало известно о втором и третьем этапах ремонта поликлиники № 1, региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Мычёлкин сообщил о планах по расширению дороги Липецк-Елец, и полицейские рассказали, как вор не смог вынести спиртное из магазина.

Поликлинику №1 после сильно затянувшегося ремонта обещают скоро открыть. При этом ремонт в клинике продолжится, точнее, второй и третий его этапы.

Накануне подписан контракт на ремонт отделения неотложной помощи поликлиники № 1 с отдельным входом со стороны улицы Горького. Его обещают завершить к середине лета. 

На сайте  госзакупок размещён лот на третий этап ремонта —  второго этажа поликлиники и 2/3 ее цокольного этажа. На них располагается отделение стоматологии и функциональной диагностики. Начальная цена контракта  84 миллиона 882 тысяч рублей. Если все пойдет по плану, а не как в случае первого этапа, то полностью поликлинику отремонтируют до конца текущего года.

«Как-то очень слабо верится, уж извините. А что откроют-то? И кто будет принимать? Хотя бы лаборатория и терапевты вернулись. И процедурный кабинет. В поликлинике неделю назад спрашивала, сказали, что переезд перенесён на осень. Не знаешь, кому верить», — засомневался Однако.

«Похоже, ещё года три будут ремонтировать. А ведь обещали два года назад сдать. Всю поликлинику. И выделили на это большие миллионы. Медцум за полгода в строй пустили, потому что кому-то это было нужно», — добавила Гостья.

«Будем надеяться, что эта эпопея наконец-то завершится», — обрадовался Александр Н.

«Все равно там не лечат, все исследования — это идите в платную, говорят прямо откровенно. Только кровь одну сдать можно бесплатно. Не вникают в проблему. Фармацевт вылечит лучше, были бы деньги», — возмутилась Человечность.

«Есть хорошие терапевты в первой поликлинике. И невролог, и эндокринолог. Врачи УЗИ грамотные. Некоторые анализы и в Москве бесплатно не делают. Только за деньги. Не всё можно по полису ОМС. Врачи разные. Это уже человеческий фактор. Но, в целом, первая поликлиника хорошая. Не нужно глупости говорить», — вступилась за врачей Катерина.

И еще хорошие новости от медицины. Заболеваемость ОРВИ в области  пошла на спад. По данным управления Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ оказалось на 5,8% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 41,2%.

Участок трассы Орёл–Тамбов от Липецка до Ельца может быть расширен до четырёх полос. Об этом рассказал депутатам областного Совета министр транспорта и дорожного хозяйства области Иван Мычёлкин.

Федеральные дороги реконструируют десятикилометровыми отрезками, и такими отрезками дорога уже расширена до четырёх полос от Липецка до села Косырёвка, а также от моста через реку Дон в сторону Ельца. Для реконструкции оставшихся участков созданы проекты, но пока они не подкреплены финансированием. По словам министра, «Росавтодор» собирается вернуться к планам по расширению елецкой трассы в 2027 году.

— Можно сказать, что по оптимистичному сценарию, к 2030 году дорога от Липецка до Ельца будет расширена, — сказал Иван Мычёлкин.

Министр также рассказал о развитии выездов на Восточный обход Липецка.

— Полностью расширить это направление в ближайшие годы не представляется реальным. А расшить узкие места на перекрёстках — задача выполнимая, будем заниматься этой работой, — сказал Иван Мычёлкин.

«Давно пора, сколько там ДТП было, сколько людей погибло», — порадовалась Оля.

«Пока все деньги не закатали в асфальт, предлагаю предусмотреть по бокам дороги велодорожки (и для самокатов), люди жить хотят в эпоху современных гаджетов электросамокатов, велосипедов и скутеров, а для них нужны особые дорожки без водительских удостоверений», — предложил Mikl.

«Сселки развязка, в выходные там часами можно стоять, там дорогу проектировали, когда в день три машины проезжали», — пожаловалась Лилия.

Мэрия Липецка пытается сохранить сделанное: судится с энергетиками за восстановлением мест раскопок.

В 2025 году городской департамент развития территории выдал энергетикам 1 835 предписаний по наведению порядка в местах проведения работ. На тех, кто не выполнил работы, ведомство составило 608 протоколов. В судах на данный момент рассмотрено 494 административных дела. Виновные заплатили в городской бюджет 7 887 000 рублей штрафов.

Накануне липчанин забрался в сетевой магазине, набрал алкоголя, сигарет и мужской парфюмерии на сумму более 46 000 рублей, но вынести все не смог: часть бутылок он разбил, когда пытался выйти из магазина, а потом сработала сигнализация.

То, что не разбил, у него изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

«Надо было пить на месте. Не так обидно было бы сидеть», — предложил Магомед.

Еще двоих липчан задержали по подозрению в  многочисленных кражах из строительного гипермаркета


Один из подозреваемых, по данным сотрудников уголовного розыска, причастен к семи кражам электроинструментов, а второй к трем.

Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. Часть похищенного полицейские изъяли, остальное мужчины успели продать, заработав на этом около 28 тысяч рублей.

32-летний липчанин обокрал пункт выдачи заказов «Вайлдберриз» на улице Водопьянова, 70 в декабре прошлого года и вынес товаров почти на 57 тысяч рублей. Его осудили на год.

Сегодня ночью в Липецке ожидается мороз, температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Днем в городе возможны небольшие дожди. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, не поднимутся выше +11 градусов.
вечЁрка
поликлиника №1
дорожные работы
кража
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить