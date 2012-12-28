Кражи инструментов из строительного гипермаркета записали камеры наблюдения

Двоих липчан задержали по подозрению в многочисленных кражах из строительного гипермаркета в Советском районе Липецка. Преступления записали камеры видеонаблюдения.«Сотрудники уголовного розыска установили причастность 35-летнего липчанина к семи эпизодам краж электроинструментов. За три аналогичных преступления задержали и 31-летнего липчанина. В начале марта он похитил четыре набора инструментов и диффузор. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Часть похищенного изъята, остальное мужчины уже продали, заработав около 28 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой – до двух лет лишения свободы.