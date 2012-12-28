2011
сегодня, 07:37
5
Кражи инструментов из строительного гипермаркета записали камеры наблюдения
35-летнего липчанина подозревают в семи кражах, 31-летнего — в трех.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность 35-летнего липчанина к семи эпизодам краж электроинструментов. За три аналогичных преступления задержали и 31-летнего липчанина. В начале марта он похитил четыре набора инструментов и диффузор. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Часть похищенного изъята, остальное мужчины уже продали, заработав около 28 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой – до двух лет лишения свободы.
