Водители «Ауди» и «Шевроле» не поделили дорогу в Грязях

Вечером 6 апреля в Грязях на улице Вавилова столкнулись автомобили «Ауди» с 65-летним мужчиной за рулем и «Шевроле» под управлением 61-летнего водителя. В аварии получила травму 65-летняя пассажирка «Ауди», госпитализация женщине не понадобилась.Вчера на дорогах Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 11 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четырех водителей, за неиспользование ремней безопасности — 62.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4728 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 91 нарушение», — сообщили в Госавтоинспекции.