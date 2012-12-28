Гостья незаметно обчистила счета знакомых

33-летнюю жительницу Данковского округа будут судить за две кражи с банковского счёта. Ей грозит до шести лет лишения свободы.«По данным следствия, в июне прошлого года женщина пришла в гости к своим знакомым и тайком воспользовалась их смартфонами, которые на некоторое время остались без присмотра. Через мобильное банковское приложение она перевела на свою карту 440 тысяч рублей — по 220 тысяч рублей со счета каждого потерпевшего», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.