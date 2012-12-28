Евгения Фрай: «Мы все здесь не для галочки собрались»

В новый состав Общественного совета при спикере городского парламента вошли бывшие депутаты, строители, участники СВО, врачи, учителя, молодежь. Сегодня они определили, чем совет займётся в ближайшее время.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай сформировала новый состав Общественного совета со сроком полномочий до 2030 года. Сегодня прошло его первое установочное заседание.В состав Общественного совета при спикере вошли 19 человек. Это бывшие депутаты горсовета (Сергей Бурлов, Александр Кулаков), общественники, участники СВО, учителя и медики (Ольга Уласевич, Александр Игнатовский, Станислав Савельев), член Молодёжного парламента при горсовете Овсеп Овсепян, известные люди, в числе которых директор ОБУ «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» Андрей Найденов и Почётный гражданин Липецкой области, строитель Евгений Сыров.Евгения Фрай представила своего первого заместителя Бориса Понаморёва в качестве председателя Общественного совета. И действительно — лучшей кандидатуры не найти. Понаморёв работает в горсовете на постоянной основе уже второй срок. Он возглавляет одну из ключевых постоянных комиссий — по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, а также является активным участником других комиссий. Находясь на постоянной связи с мэрией, он хорошо осведомлён обо всей проблематике муниципалитета.В качестве председателя совета Борис Понаморёв рассказал о некоторых важных вопросах, которые обсуждал предыдущий состав этой организации. Это и вывоз, сортировка и утилизация мусора — тогда же общественникам удалось добиться уборки региональным оператором с контейнерных площадок смёта, бурьяна и порубочных остатков. Замена лифтов: общественники помогли наладить межведомственное взаимодействие ФКР и его подрядчиков с медицинскими и социальными организациями для помощи инвалидам и пожилым, живущим в высотках с отключёнными подъёмниками, а также убедили жителей 28 многоэтажек перейти со спецсчетов на котловой способ сбора взносов на капремонт, что позволило оперативно приступить к замене лифтов. Кроме того, общественники помогали привести в порядок все мемориалы и места воинских захоронений к 80-летию Победы.Новый состав Общественного совета призван стать площадкой для открытого диалога между властью и обществом. Как подчеркнула председатель горсовета Евгения Фрай, объединение профессионального опыта и свежих идей позволит выработать реальные механизмы улучшения жизни горожан.Все члены совета получили соответствующие удостоверения.— Мы все здесь не для галочки собрались. Совет — это не формальная структура, а место, где рождаются работающие решения, — сказала Евгения Фрай.В планах нового состава — обсудить благоустройство города, качество работы управляющих компаний, сохранение исторического облика города при его застройке, вопросы качества питьевой воды и атмосферного воздуха, развитие транспортной доступности, предотвращение подтопления территорий — всего около трёх десятков тем.Для качественной экспертной работы совет поделен на две секции: по вопросам городского хозяйства и по вопросам социальной сферы.— При планировании ключевых направлений в работе Общественного совета мы опирались на ваш профессиональный опыт и глубокие знания. Секцию городского хозяйства возглавил депутат пятого и шестого созывов горсовета, бывший руководитель «Зеленхоза» Александр Кулаков. Руководителем секции по социальной сфере стала директор гимназии № 12 Ольга Уласевич, — сообщил Борис Понаморёв.Один из членов совета — Евгений Сыров — спросил, как часто совет будет собираться. Борис Понаморёв ответил, что раз в квартал. И тут же добавил: это не догма. Если возникнет необходимость обсудить какую-либо внезапно появившуюся проблему, общественников немедленно попросят подключиться к поиску решений вместе с депутатским корпусом, работниками профильных ведомств мэрии и иных организаций. А Александр Кулаков уже хоть сейчас готов предложить варианты озеленения Липецка.