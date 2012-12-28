Евгения Фрай: «Мы все здесь не для галочки собрались»
В новый состав Общественного совета при спикере городского парламента вошли бывшие депутаты, строители, участники СВО, врачи, учителя, молодежь. Сегодня они определили, чем совет займётся в ближайшее время.
В состав Общественного совета при спикере вошли 19 человек. Это бывшие депутаты горсовета (Сергей Бурлов, Александр Кулаков), общественники, участники СВО, учителя и медики (Ольга Уласевич, Александр Игнатовский, Станислав Савельев), член Молодёжного парламента при горсовете Овсеп Овсепян, известные люди, в числе которых директор ОБУ «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» Андрей Найденов и Почётный гражданин Липецкой области, строитель Евгений Сыров.
Евгения Фрай представила своего первого заместителя Бориса Понаморёва в качестве председателя Общественного совета. И действительно — лучшей кандидатуры не найти. Понаморёв работает в горсовете на постоянной основе уже второй срок. Он возглавляет одну из ключевых постоянных комиссий — по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, а также является активным участником других комиссий. Находясь на постоянной связи с мэрией, он хорошо осведомлён обо всей проблематике муниципалитета.
В качестве председателя совета Борис Понаморёв рассказал о некоторых важных вопросах, которые обсуждал предыдущий состав этой организации. Это и вывоз, сортировка и утилизация мусора — тогда же общественникам удалось добиться уборки региональным оператором с контейнерных площадок смёта, бурьяна и порубочных остатков. Замена лифтов: общественники помогли наладить межведомственное взаимодействие ФКР и его подрядчиков с медицинскими и социальными организациями для помощи инвалидам и пожилым, живущим в высотках с отключёнными подъёмниками, а также убедили жителей 28 многоэтажек перейти со спецсчетов на котловой способ сбора взносов на капремонт, что позволило оперативно приступить к замене лифтов. Кроме того, общественники помогали привести в порядок все мемориалы и места воинских захоронений к 80-летию Победы.
Новый состав Общественного совета призван стать площадкой для открытого диалога между властью и обществом. Как подчеркнула председатель горсовета Евгения Фрай, объединение профессионального опыта и свежих идей позволит выработать реальные механизмы улучшения жизни горожан.
Все члены совета получили соответствующие удостоверения.
— Мы все здесь не для галочки собрались. Совет — это не формальная структура, а место, где рождаются работающие решения, — сказала Евгения Фрай.
В планах нового состава — обсудить благоустройство города, качество работы управляющих компаний, сохранение исторического облика города при его застройке, вопросы качества питьевой воды и атмосферного воздуха, развитие транспортной доступности, предотвращение подтопления территорий — всего около трёх десятков тем.
Для качественной экспертной работы совет поделен на две секции: по вопросам городского хозяйства и по вопросам социальной сферы.
— При планировании ключевых направлений в работе Общественного совета мы опирались на ваш профессиональный опыт и глубокие знания. Секцию городского хозяйства возглавил депутат пятого и шестого созывов горсовета, бывший руководитель «Зеленхоза» Александр Кулаков. Руководителем секции по социальной сфере стала директор гимназии № 12 Ольга Уласевич, — сообщил Борис Понаморёв.
Один из членов совета — Евгений Сыров — спросил, как часто совет будет собираться. Борис Понаморёв ответил, что раз в квартал. И тут же добавил: это не догма. Если возникнет необходимость обсудить какую-либо внезапно появившуюся проблему, общественников немедленно попросят подключиться к поиску решений вместе с депутатским корпусом, работниками профильных ведомств мэрии и иных организаций. А Александр Кулаков уже хоть сейчас готов предложить варианты озеленения Липецка.
