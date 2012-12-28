1605
сегодня, 15:25
24

Евгения Фрай: «Мы все здесь не для галочки собрались»

В новый состав Общественного совета при спикере городского парламента вошли бывшие депутаты, строители, участники СВО, врачи, учителя, молодежь. Сегодня они определили, чем совет займётся в ближайшее время.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай сформировала новый состав Общественного совета со сроком полномочий до 2030 года. Сегодня прошло его первое установочное заседание.

В состав Общественного совета при спикере вошли 19 человек. Это бывшие депутаты горсовета (Сергей Бурлов, Александр Кулаков), общественники, участники СВО, учителя и медики (Ольга Уласевич, Александр Игнатовский, Станислав Савельев), член Молодёжного парламента при горсовете Овсеп Овсепян, известные люди, в числе которых директор ОБУ «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» Андрей Найденов и Почётный гражданин Липецкой области, строитель Евгений Сыров.

Евгения Фрай представила своего первого заместителя Бориса Понаморёва в качестве председателя Общественного совета. И действительно — лучшей кандидатуры не найти. Понаморёв работает в горсовете на постоянной основе уже второй срок. Он возглавляет одну из ключевых постоянных комиссий — по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, а также является активным участником других комиссий. Находясь на постоянной связи с мэрией, он хорошо осведомлён обо всей проблематике муниципалитета.

В качестве председателя совета Борис Понаморёв рассказал о некоторых важных вопросах, которые обсуждал предыдущий состав этой организации. Это и вывоз, сортировка и утилизация мусора — тогда же общественникам удалось добиться уборки региональным оператором с контейнерных площадок смёта, бурьяна и порубочных остатков. Замена лифтов: общественники помогли наладить межведомственное взаимодействие ФКР и его подрядчиков с медицинскими и социальными организациями для помощи инвалидам и пожилым, живущим в высотках с отключёнными подъёмниками, а также убедили жителей 28 многоэтажек перейти со спецсчетов на котловой способ сбора взносов на капремонт, что позволило оперативно приступить к замене лифтов. Кроме того, общественники помогали привести в порядок все мемориалы и места воинских захоронений к 80-летию Победы.

Новый состав Общественного совета призван стать площадкой для открытого диалога между властью и обществом. Как подчеркнула председатель горсовета Евгения Фрай, объединение профессионального опыта и свежих идей позволит выработать реальные механизмы улучшения жизни горожан.

Все члены совета получили соответствующие удостоверения.

— Мы все здесь не для галочки собрались. Совет — это не формальная структура, а место, где рождаются работающие решения, — сказала Евгения Фрай.

В планах нового состава — обсудить благоустройство города, качество работы управляющих компаний, сохранение исторического облика города при его застройке, вопросы качества питьевой воды и атмосферного воздуха, развитие транспортной доступности, предотвращение подтопления территорий — всего около трёх десятков тем.

Для качественной экспертной работы совет поделен на две секции: по вопросам городского хозяйства и по вопросам социальной сферы.

— При планировании ключевых направлений в работе Общественного совета мы опирались на ваш профессиональный опыт и глубокие знания. Секцию городского хозяйства возглавил депутат пятого и шестого созывов горсовета, бывший руководитель «Зеленхоза» Александр Кулаков. Руководителем секции по социальной сфере стала директор гимназии № 12 Ольга Уласевич, — сообщил Борис Понаморёв.

Один из членов совета — Евгений Сыров — спросил, как часто совет будет собираться. Борис Понаморёв ответил, что раз в квартал. И тут же добавил: это не догма. Если возникнет необходимость обсудить какую-либо внезапно появившуюся проблему, общественников немедленно попросят подключиться к поиску решений вместе с депутатским корпусом, работниками профильных ведомств мэрии и иных организаций. А Александр Кулаков уже хоть сейчас готов предложить варианты озеленения Липецка.
Комментарии (24)

Иван
37 минут назад
В липецке власть деградирована
Если
42 минуты назад
Не для галочки,то будьте добры установить скамейки на остановках для пожилых людей,которые ждут автобуса от получаса до часа.Тогда точно поверю вам.
не-а чё
58 минут назад
Главное фотки сделать.
Игнат
сегодня, 17:42
А он что там делает?
Никита
сегодня, 17:40
Депутатом надо просто жить с народом, а не отдельно от народа
Однако
сегодня, 17:30
Как много там деловых людей собралось. Верните хотя бы фонтанчики с бесплатной минеральной водой в Нижний парк!!!
гость
сегодня, 17:38
Они есть в крытом павильоне, только краники теперь там.
житель
сегодня, 17:28
Кроме красивых отчётов на бумаге, где работа Горсовета над насущными проблемами жителей, встречи и публичные обсуждения острых вопросов?
САИ
сегодня, 17:05
Трудно сказать, что полезного для города будет сделано советом. Но судя по прошлой статистике - ничего хорошего.
Петр Ильич
сегодня, 16:52
Мое мнение , как старого липчпнина - это не горсовет а клуб безразличных
Кузя
сегодня, 16:50
Ну да, не для галочек. А когда в казне с гулькин нос, то самое то, для них;)))
