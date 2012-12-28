С «Задонского водоканала» требуют почти пять миллионов за загрязнение Дона

По некоторым показателям ПДК вредных веществ в сточных водах были превышены в 11 и 32 раза!

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Задонский водоканал» о взыскании 4,9 миллиона рублей ущерба за загрязнение реки Дон при сбросе хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что ещё в 2024 году при выездных проверках водоканала установлен сброс сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ (в том числе иона аммония — в 32 раза, БПК5 — в 11,9 раза, взвешенных веществ — в 3,5 раза, железа — в 11,9 раза, меди — в 9,8 раза, нефтепродуктов — в 2,8 раза, нитритов — в 1,1 раза, стронция — в 3,2 раза, фенолов — в 2,2 раза, и т.д.).Предварительное судебное заседание по делу назначено на 25 мая.