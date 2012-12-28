Общество
553
сегодня, 15:04
10

С «Задонского водоканала» требуют почти пять миллионов за загрязнение Дона

По некоторым показателям ПДК вредных веществ в сточных водах были превышены в 11 и 32 раза!

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Задонский водоканал» о взыскании 4,9 миллиона рублей ущерба за загрязнение реки Дон при сбросе хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорится, что ещё в 2024 году при выездных проверках водоканала установлен сброс сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ (в том числе иона аммония — в 32 раза, БПК5 —  в 11,9 раза, взвешенных веществ — в 3,5 раза, железа —  в 11,9 раза, меди — в 9,8 раза, нефтепродуктов — в 2,8 раза, нитритов — в 1,1 раза, стронция — в 3,2 раза, фенолов — в 2,2 раза, и т.д.).

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 25 мая.

Фото rpn.gov.ru
экология
1
1
3
0
1

Комментарии (10)

Мама родом с Дона.
18 минут назад
Река Дон , которая протекает через Хлевное , мало того что ...измельчала , она ещё и засорена по берегам разным - мусором , окурки плавают , попадаются и бутылки , берег засыпали на 2 метра глиной с камнями и землёй в перемешку ! Весь Пляж , с родниковыми , ключевыми водами - Уничтожили , где-то , начиная с 90-х годов !
Гидрометцентр
сегодня, 17:40
Донные отложения )))))
А
сегодня, 17:40
Надо брать больше, только с того, кто реально в этом виноват! А это возьмут 5 млн., и, что, рыбы в Дону станет больше? Или вода в Дону станет чище?
Не местный
сегодня, 17:27
То есть, надо переложить деньги с одного счета на другой, заплатить госпошлину и река сразу же очистится?
как так
сегодня, 16:45
Вроде построили новые очистные сооружения, по современным технологиям очистки канализационных вод, большой мощности, затратили миллионы рублей и вот опять то же самое: загрязнение реки Дон.
Вадим
сегодня, 16:38
В Задонске десятилетиями сливаются нечистоты в Дон . Фактически очистных сооружений нет, а что таковыми называется это отстойник- накопитель ( цистерна) из него напрямую сливают в Дон.
вопрос
сегодня, 15:57
задонские огурцы с рынка есть можно?
Ёжик
сегодня, 16:27
Можно, только это не точно
Садовод
сегодня, 15:51
МУП «Задонский водоканал» является МУНИЦИПАЛЬНЫМ предприятием! Это значит деньги у него бюджетные, т.е. твои и мои. И вот из этих денег заберут 5 млн рублей и переложат в другой карман - в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзор. А раздолбай Маликов, из-за которого дерьмо течёт в Дон никак не пострадает
Пять миллионов
сегодня, 15:21
это просто смешная сумма отравили в десятки раз превышает по полной штрафовать нерадивых
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
