Происшествия

сегодня, 14:16

В Липецке на два месяца арестовали подозреваемого в мошенничестве на 32 миллиона рублей пенсионера

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#мошенничество
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В Липецке на два месяца арестовали подозреваемого в мошенничестве на 32 миллиона рублей пенсионера

По делу КПК «Верное решение» проходят 88 потерпевших.

Утром 17 января в Липецке был задержан 65-летний пенсионер из Домодедово, подозреваемый в крупном мошенничестве. Прокуратора поддержала ходатайство следствия об избрании 65-летнему пенсионеру подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла.

20 ноября производство по делу было прекращено, так как не был установлен обвиняемый, но уже 2 декабря расследование возобновили.

А 17 января был задержан подозреваемый — 65-летний пенсионер-инвалид третьей группы из Домодедово. По ходатайству следствия его арестовали до 17 марта. Защита мужчины просила отправить его под домашний арест в квартире племянника.

Но суд не согласился: расследование пока ещё на самом начальном этапе — не установлены сообщники подозреваемого, не изъяты документы и так далее.

При этом уголовное дело в отношении неизвестных лиц, действующих в интересах КПК «Верное решение», возбуждено и в Ярославской области.

В результате Октябрьский районный суд Липецка на два месяца арестовал 65-летнего пенсионера.
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#мошенничество
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Комментарии (3)

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таков сценарий

51 минуту назад
Подставной. Помурыжат его, отпустят, деньги не найдут
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кит

сегодня, 14:36
Пенсионер крайний оказался- Подставили его скорее всего,на него оформили
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Гость

сегодня, 14:29
Ну как жить тут работаешь как вол и бестолку а тут даже пенсионеры по 32 ляма зарабатывают страна процветающих воров и мошкнников
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