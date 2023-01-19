В Липецке на два месяца арестовали подозреваемого в мошенничестве на 32 миллиона рублей пенсионера

По делу КПК «Верное решение» проходят 88 потерпевших.

Утром 17 января в Липецке был задержан 65-летний пенсионер из Домодедово, подозреваемый в крупном мошенничестве. Прокуратора поддержала ходатайство следствия об избрании 65-летнему пенсионеру подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла.



20 ноября производство по делу было прекращено, так как не был установлен обвиняемый, но уже 2 декабря расследование возобновили.



А 17 января был задержан подозреваемый — 65-летний пенсионер-инвалид третьей группы из Домодедово. По ходатайству следствия его арестовали до 17 марта. Защита мужчины просила отправить его под домашний арест в квартире племянника.



Но суд не согласился: расследование пока ещё на самом начальном этапе — не установлены сообщники подозреваемого, не изъяты документы и так далее.



При этом уголовное дело в отношении неизвестных лиц, действующих в интересах КПК «Верное решение», возбуждено и в Ярославской области.



В результате Октябрьский районный суд Липецка на два месяца арестовал 65-летнего пенсионера.