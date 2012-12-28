Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Вместе с тем, в течение двух ночей наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, которые могут влиять на накопление загрязняющих веществ. Миноэкологии вводило для предприятий особый режим работы.
Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, две ночи — с 27 на 28 марта и с 31 марта на 1 апреля в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 – улица Салтыкова-Щедрина;
№12 – улица Московская.
На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
