Сегодня в Липецке: день рождения Рунета, «Студенческая весна» и представители каких профессий - самые ленивые

Нас ждут интеллектуальные и концерты, на некоторые можно попасть бесплатно.

Небольшие дожди

В Липецке немного похолодает, температура днём составит от +8 до +10 градусов, пройдут небольшие дожди.

Отключение воды

В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 25, 26;
- ул. Балмочных, 50;
- ул. Бачурина, 6а/1, стр.6а, 8а/1, 8а, 16, 16/1;
- ул. Героя России Э.Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Жуковского, 7я, 9, 11, 13, 15;
- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;
- ул. К.Шаталовой, 9а, 11 ,11а;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. Московская, 157, 159 корп.1, 159 корп.2, 161;
- ул. Огнева, 4, 4а, 1, 3;
- ул. С.Кондарева, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52.
- ул. Тельмана, 90, 92;
- ул. Хорошавина А.И,, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19;
- пр-д. Кувшинова, 9.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Бабушкина;
- ул. Бардина;
- ул. Баумана;
- ул. Богатырская
- ул. Бородинская, 72;
- ул. Брусничная, 18;
- ул. Брестская;
- ул. Брюллова, 7а, 69;
- ул. Былинная;
- ул. Еловая, 8, 40, 46, 59, 60, 61, 63, 70;
- ул. Карбышева, 28, 89;
- ул. Московская;
- ул. Пирогова, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21;
- ул. Семенова-Тян-Шанского;
- ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18;
- ул. Центральная;
- ул. Шоссейная, 2, 3, 4, 10б, 14;
- пл. Заводская;
- пер. Коперника;
- пер. Рахманинова;
- пер. Ростовский, 1а;
- пер. Н. Руднева;
- пер. Чугунный, 11;
- пр-д Поперечный, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б, 7а, 9, 11, 13а, 13б, 13д, 15, 25;
- пр-д Товарный, 1б, 3, 7;
- пр-д Универсальный, 1, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2ж, 3, 3б, 3г, 4, 10;
- Садоводчество «Сокол 2»;
- Садоводчество «Сокол 3».

Пробки

Ссылка на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.


День рождения Рунета

7 апреля 1994 года был впервые зарегистрирован домен Ru, который тут же внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Тем самым Россия была официально признана государством, представленным в глобальной Сети.

Рунет теперь окреп настолько, что в глобальном мире уже старается не чувствовать связи с мировой Сетью и всячески борется с «нехорошими» соцсетями и мессенджерами. С празднкиом!

А ещё сегодня в России день памяти погибших подводников, в мире - Всемирный день здоровья (World Health Day).

Студенческая весна

В 16:45 а актовом зале ЛГПУ (ул. Ленина, 42/1) стартует традиционный конкурс «Студенческая весна» (16+).

Творческие испытания растянутся на три дня. Сегодня выступают будущие учителя литературы, физкультуры и и психологи.

Вход свободный.

Познай старину

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится интеллектуальная игра для всех желающих «Русская старина: познаем прошлое вместе» (12+).

Фото vk.com/lib48ru

Участникам зададут вопросы о предметах старинного русского быта, забытых ремеслах, традиционной русской одежде и кухне; попросим игроков продолжить пословицы и угадать по звучанию русские народные инструменты. Игроки узнают много интересного о забавах на Руси — от шумных народных игр до популярных в старину настольных развлечений.

Бесплатный концерт

В 18.00 в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения «7 нот хорошего настроения» под руководством Аллы Бережной (12+).

Фото vk.com/gdklipetsk

Вокалисты покажут всё своё мастерство. Вход свободный.

Музыка на закате

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начн1тся весенний концерт проекта «Музыка на Закате» (12+).

Ксюша Бер, фото vk.com/xeniyavoice

Выступят исполнительницы песен Ирина Карачурина и Ксюша Бер. Вход за донат.

Самые ленивые - дизайнеры, трудолюбивые - главбухи

Согласно опросу SuperJob, самыми ленивыми работниками в Липецкой области оказались дизайнеры, 33 представителей профессии признались в лени. Компанию им составили аналитики - 29%, PR-специалисты - 28% и юристы - 27%.

Меньше всего ленивых среди главных бухгалтеров и операторов call-центров - по 9%, кладовщиков - 11%, продавцов - 12%, маркетологов - 13%.

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться и читать. Держать руку на информационном пульсе региона жителям помогает GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
Комментарии (2)

Гостья
сегодня, 11:00
А какие призы для участников викторины?)
Электорат
сегодня, 08:00
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
