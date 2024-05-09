Сегодня в Липецке: день рождения Рунета, «Студенческая весна» и представители каких профессий - самые ленивые

Нас ждут интеллектуальные и концерты, на некоторые можно попасть бесплатно.

В Липецке немного похолодает, температура днём составит от +8 до +10 градусов, пройдут небольшие дожди.









7 апреля 1994 года был впервые зарегистрирован домен Ru, который тут же внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Тем самым Россия была официально признана государством, представленным в глобальной Сети.

















А ещё сегодня в России день памяти погибших подводников, в мире - Всемирный день здоровья (World Health Day).

В 16:45 а актовом зале ЛГПУ (ул. Ленина, 42/1) стартует традиционный конкурс «Студенческая весна» (16+).









Вход свободный.





Познай старину

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится интеллектуальная игра для всех желающих «Русская старина: познаем прошлое вместе» (12+).









Фото vk.com/lib48ru

В 18.00 в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится отчётный концерт Народного коллектива эстрадного пения «7 нот хорошего настроения» под руководством Аллы Бережной (12+).









Фото vk.com/gdklipetsk

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начн1тся весенний концерт проекта «Музыка на Закате» (12+).









Ксюша Бер, фото vk.com/xeniyavoice





Согласно опросу SuperJob, самыми ленивыми работниками в Липецкой области оказались дизайнеры, 33 представителей профессии признались в лени. Компанию им составили аналитики - 29%, PR-специалисты - 28% и юристы - 27%.









В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 25, 26;- ул. Балмочных, 50;- ул. Бачурина, 6а/1, стр.6а, 8а/1, 8а, 16, 16/1;- ул. Героя России Э.Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- ул. Жуковского, 7я, 9, 11, 13, 15;- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;- ул. К.Шаталовой, 9а, 11 ,11а;- ул. Москаленко, 1;- ул. Московская, 157, 159 корп.1, 159 корп.2, 161;- ул. Огнева, 4, 4а, 1, 3;- ул. С.Кондарева, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52.- ул. Тельмана, 90, 92;- ул. Хорошавина А.И,, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19;С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Бабушкина;- ул. Бардина;- ул. Баумана;- ул. Богатырская- ул. Бородинская, 72;- ул. Брусничная, 18;- ул. Брестская;- ул. Брюллова, 7а, 69;- ул. Былинная;- ул. Еловая, 8, 40, 46, 59, 60, 61, 63, 70;- ул. Карбышева, 28, 89;- ул. Московская;- ул. Пирогова, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21;- ул. Семенова-Тян-Шанского;- ул. Хабарова, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21;- ул. Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18;- ул. Центральная;- ул. Шоссейная, 2, 3, 4, 10б, 14;- пл. Заводская;- пер. Коперника;- пер. Рахманинова;- пер. Ростовский, 1а;- пер. Н. Руднева;- пер. Чугунный, 11;- пр-д Поперечный, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б, 7а, 9, 11, 13а, 13б, 13д, 15, 25;- пр-д Товарный, 1б, 3, 7;- пр-д Универсальный, 1, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2ж, 3, 3б, 3г, 4, 10;- Садоводчество «Сокол 2»;Ссылка на приложение, которое поможет избежать ловушек на дорогах.Рунет теперь окреп настолько, что в глобальном мире уже старается не чувствовать связи с мировой Сетью и всячески борется с «нехорошими» соцсетями и мессенджерами. С празднкиом!Творческие испытания растянутся на три дня. Сегодня выступают будущие учителя литературы, физкультуры и и психологи.Участникам зададут вопросы о предметах старинного русского быта, забытых ремеслах, традиционной русской одежде и кухне; попросим игроков продолжить пословицы и угадать по звучанию русские народные инструменты. Игроки узнают много интересного о забавах на Руси — от шумных народных игр до популярных в старину настольных развлечений.Вокалисты покажут всё своё мастерство. Вход свободный.Выступят исполнительницы песен Ирина Карачурина и Ксюша Бер. Вход за донат.Меньше всего ленивых среди главных бухгалтеров и операторов call-центров - по 9%, кладовщиков - 11%, продавцов - 12%, маркетологов - 13%.