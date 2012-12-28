Компания из Воронежской области взяла контракт в Липецке на дорожную разметку

Управление главного смотрителя Липецка отыграло аукцион на обновление старой и нанесение новой дорожной разметки на 282 объектах улично-дорожной сети города. Победителем торгов стала компания «ДЭП-31» из села Новая Усмань Воронежской области. Она была единственным участником торгов, а потому сбросила с начальной цены закупки в 77,4 млн рублей ни копейки. На эту сумму белой, желтой и синей краской подрядчик должен нарисовать линии общей площадью 54,7 тысячи кв. метров к 31 августа. В Левобережном районе города раскрасят 48 дорог, в Октябрьском — 76, в Советском и Правобережном — по 80.В техническом задании заказчик указал, что наносить разметку следует на очищенное от пыли и грязи дорожное покрытие. При нанесении разметки подрядчик обязан учесть защиту нанесенных линий красками или термопластиком от наездов автомобилей на высыхания или остывания разметочных материалов, используя сигнальные конусы. Если речь идет о новых дорогах, то горизонтальную разметку на них на свежий асфальт наносить можно по прошествии 10-20 суток после окончания работ.Этот подрядчик хорошо знаком управлению главного смотрителя. В ТОП-5 его заказчиков мэрия Липецка стоит первой: с ней компания из Новой Усмани заключило за несколько последних лет 4 контракта на общую сумму 191,9 млн рублей.