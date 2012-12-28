Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Читать все
Читать все
Общество
Компания из Воронежской области взяла контракт в Липецке на дорожную разметку

Она была единственным участником торгов, не сбросив с начальной цены закупки в 77,4 млн рублей ни копейки.

Управление главного смотрителя Липецка отыграло аукцион на обновление старой и нанесение новой дорожной разметки на 282 объектах улично-дорожной сети города. Победителем торгов стала компания «ДЭП-31» из села Новая Усмань Воронежской области. Она была единственным участником торгов, а потому сбросила с начальной цены закупки в 77,4 млн рублей ни копейки. На эту сумму белой, желтой и синей краской подрядчик должен нарисовать линии общей площадью 54,7 тысячи кв. метров к 31 августа. В Левобережном районе города раскрасят 48 дорог, в Октябрьском — 76, в Советском и Правобережном — по 80.

В техническом задании заказчик указал, что наносить разметку следует на очищенное от пыли и грязи дорожное покрытие. При нанесении разметки подрядчик обязан учесть защиту нанесенных линий красками или термопластиком от наездов автомобилей на высыхания или остывания разметочных материалов, используя сигнальные конусы. Если речь идет о новых дорогах, то горизонтальную разметку на них на свежий асфальт наносить можно по прошествии 10-20 суток после окончания работ.

Этот подрядчик хорошо знаком управлению главного смотрителя. В ТОП-5 его заказчиков мэрия Липецка стоит первой: с ней компания из Новой Усмани заключило за несколько последних лет 4 контракта на общую сумму 191,9 млн рублей.
ремонт дорог
3
0
0
1
6

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
20 минут назад
а наше время разметку годами стереть нельзя было
Ответить
Умный
сегодня, 17:21
Эти уж разрисуют так разрисуют!
Ответить
Ух ты!
сегодня, 16:52
А я и гляжу, что межполосная разметка на дорогах города сделана тоненькой пунктирной линией, почти незаметной для глаза.
Ответить
Виктор
сегодня, 16:29
Если начальная цена экономически обоснована почему после торгов она должна стать ниже ?
Ответить
Андрей
сегодня, 16:24
асфальт сошел со снегом, а они вместо того чтобы ямы заделать разметку делать собрались
Ответить
Сергей
сегодня, 16:21
Где в липецке дороги?
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 16:12
тут свои уже, карманные мастера
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить