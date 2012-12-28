В Становлянском округе проводы в армию закончились поножовщиной между гостями. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года на проводах в армию между гостями произошла перепалка и 32-летний становлянец пустил в ход складной нож, ударив им оппонента в живот. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред. А его обидчик с места преступления скрылся на машине, но позже сам явился в полицию с явкой с повинной и выдал нож.В суде он признал вину и раскаялся. Потерпевшему мужчина принёс извинения и возместил моральный вред. Но от приговора за причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, это его не спасло — становлянец получил два года колонии общего режима.