Происшествия
1552
сегодня, 17:28
3

Проводы в армию закончились поножовщиной

Один из гостей мероприятия воткнул складной нож в живот оппонента.

В Становлянском округе проводы в армию закончились поножовщиной между гостями. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года на проводах в армию между гостями произошла перепалка и 32-летний становлянец пустил в ход складной нож, ударив им оппонента в живот. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред. А его обидчик с места преступления скрылся на машине, но позже сам явился в полицию с явкой с повинной и выдал нож.

В суде он признал вину и раскаялся. Потерпевшему мужчина принёс извинения и возместил моральный вред. Но от приговора за причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, это его не спасло — становлянец получил два года колонии общего режима.
конфликт
поножовщина
Комментарии (3)

Липецкие басни
52 минуты назад
Сам пришёл, совесть замучила! А вот если бы не пришёл, то никто бы и не догадался, что это он ножик в пупок гостю засунул!
Умный
сегодня, 18:03
Вот и проводили!Служи,парень!
Соседка
сегодня, 17:46
А Минздрав предупрежал....
