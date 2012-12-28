Все новости
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у Минобороны

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный признал вину в многомиллиардных хищениях у Минобороны России.

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, который проходит по делу о хищении у Минобороны при строительстве по 14 госконтрактам на общую сумму более 9 млрд рублей, признал вину и готов дать показания, — передает ТАСС.

«Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания», — говорится в сообщении.

Уголовное дело о хищении у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года — по ч. 4 ст. 159 УК. С ним в одно производство объединено не менее шести уголовных дел. Выгулярного арестовали в июле 2025 года. Согласно последнему решению Мещанского районного суда Москвы, под стражей он пробудет до 10 марта.

Всего в деле о хищениях у военного ведомства девять фигурантов. Одна из обвиняемых — экс-замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. По версии следствия, в 2021–2022 годах Мерваезова, будучи директором АО «Военно-строительная компания», переименованного позже в «СибирьПромГрупп», вывела деньги при заключении на строительство 14 объектов в ДНР для Минобороны. Защита утверждает, что вменяемые ей преступления не связаны с работой в ВСК.

Изначально ущерб по делу оценивался в 4 млрд руб., однако в ноябре 2025 года стало известно, что он увеличился до 9 млрд рублей. Помимо Мерваезовой и Выгулярного, по этому делу в статусе обвиняемых находятся бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.
